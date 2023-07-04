Sinop'ta Kruvaziyer Gemiden Esnafa Talep Yok

MUSTAFA USTA

Sinop'ta el emeği ürünlerin satışı yapan Osman Aksoy, "Kazandığım paranın beni mutlu etmesinin mümkünatı yok. En fazla, 200 liralık satış yapıyorum. Dün gemi geldi. Yaptığım satış 200 lirayı bulmamıştır" dedi. Tuncel Ülgen ise, "Dün gelen gemi mürettebat ile birlikte 2 bin 500 kişiydi fakat hiç satış yapamadım" diye konuştu.

Sinop'ta kruvaziyer geminin demir attığı iskeleye yaklaşık 100 metre yakınlıkta olan ve el emeği ürünlerin satışını yapan esnaf hem kruvaziyer gemiden inen turistlerin ürün almadığını belirterek hem de sezondan memnun olmadıklarını belirtti.

"YAŞAMDAN TAMAMEN ŞÜPHELİYİM"

Osman Aksoy şunları söyledi:

"Satışlarımızdan memnun değiliz. Belki de biz malzeme olarak onların istediği ürüne hitap etmiyoruz. Genelde kumaş ve giyime yöneliyorlar. Bizden de Sinop hatırası olsun diye magnet alıyorlar. Kazandığım paranın beni mutlu etmesinin mümkünatı yok. En fazla satış yapsam 200 liralık satış yapıyorum. Dün gemi geldi yaptığım satış 200 lirayı bulmamıştır. 3 Euro birisine, 5 dolar da birisine satış yaptım. Tamamı malzeme parası bile değil. Artan parayı Türk lirası olarak vermek zorunda kaldım. Bir nevi döviz bozdurma gibi bir durum oldu. Satışlarım her sene biraz daha azalıyor. Bu durumun kişilerin ekonomik gücüyle alakalı diye düşünüyorum. Geçen sene 5 liraya aldığımız bir malın toptanını 10 liraya alamıyoruz. Kazandığım paradan hiç memnun değilim. Yaşamdan tamamen şüpheliyim. Her geçen gün biraz daha kendi ekonomik değerimizden değer kaybediyoruz. Ben emekli olduğum halde burayla birlikte ancak eski standardımda yaşıyorum."

"12 BİN KÜSÜR LİRA YER PARASI VERDİK"

El emeği ürünlerin satışını yapan Tuncel Ülgen ise, "Gelen gemi bana pek katkı sağlamıyor. Dün gelen gemi mürettebat ile birlikte 2 bin 500 kişiydi fakat hiç satış yapamadım. Talep görmüyoruz. Sattığım ürünlerin yüzde 80'i el emeği. 12 bin küsür lira yer parası verdik. Onu çıkaramayan bile vardır belki de. Emekliyim. 7 bin 500 lira maaş alıyorum ama iyi değil" dedi.