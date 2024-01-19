Sinop'ta Konut Satışları Yüzde 20,3 Azaldı

Sinop'ta 2023 Aralık ayında 286 konut satılırken, konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Aralık ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 azalarak 138 bin 577 oldu.

Aralık ayında Sinop genelinde konut satışları 268 olarak açıklandı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 azaldığı görüldü. Sinop'ta 2023 yılında 1027 konut ilk defa satılırken toplam konut satışı içindeki payı yüzde 34,8 oldu İkinci el konut satış sayısı ise 1923 olurken toplam konut satışı içerisindeki payı yüzde 65,2 oldu.

Sinop genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 azalarak 8 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 2,8 olarak gerçekleşti.

İlk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artarak 131 oldu. 2023 Aralık ayında toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,8 oldu.

Sinop genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,3 azalarak 155 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 54,2 oldu. - SİNOP