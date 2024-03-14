Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Konut Satışları Azaldı

Güncelleme:

TÜİK verilerine göre Şubat ayında Sinop genelinde konut satışları yüzde 26,2 azaldı. İlk el satışlar yüzde 15,0 azalırken, ikinci el satışlar yüzde 32,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Şubat ayında Sinop genelinde 158 konut satıldığını, konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 azaldığını açıkladı.

TÜİK verilerine göre Şubat ayında Sinop, konut satış sayısı bakımından 73. il oldu. Sinop Merkez ilçesinde Şubat ayında 37 adet konut satıldı. Sinop merkez ilçesinde satılan konut sayısının Sinop genelindeki payı yüzde 23,4 oldu.

Sinop'ta ipotekli konut satışları 18 adet olarak gerçekleşti

Şubat ayında Sinop genelinde ipotekli konut satışları 18 adet olarak açıklandı. İpotekli olarak satılan konut sayısının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,0 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 11,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 10 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken 8 tanesinin de ikinci el satış olduğu görüldü. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 azalarak 140 adet oldu. Şubat ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 88,6 oldu.

Sinop'ta ilk el konut satış sayısı 68 adet olarak gerçekleşti

Şubat ayında Sinop genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,0 azalarak 68 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 43,0 oldu.

Sinop genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 azalarak 90 adet olarak gerçekleşti. Sinop'taki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 57,0 oldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sinop Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adem Kınalı kimdir? AK Parti Erzurum- Narman Belediye Başkan adayı Adem Kınalı kaç yaşında, nereli? Necati Selçuk kimdir? MHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk kaç yaşında, nereli? Osman Belli kimdir? AK Parti Erzurum- Köprüköy Belediye Başkan adayı Osman Belli kaç yaşında, nereli? Savcı Şaka kimdir? AK Parti Erzurum- Karayazı Belediye Başkan adayı Savcı Şaka kaç yaşında, nereli? Sedat Gümüş kimdir? AK Parti Erzurum- Karaçoban Belediye Başkan adayı Sedat Gümüş kaç yaşında, nereli? Zeki Kayda kimdir? MHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda kaç yaşında, nereli? Ahmet Coşkun kimdir? Cumhur İttifakı Erzurum- İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun kaç yaşında, nereli? Recep Karataş kimdir? AK Parti Erzurum- Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Tosun kimdir? MHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun kaç yaşında, nereli? Serdal Şan kimdir? AK Parti Erzurum- Hınıs Belediye Başkan adayı Serdal Şan kaç yaşında, nereli? Ercan Akyosun kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Ercan Akyosun kaç yaşında, nereli? Seyhun Saydın kimdir? AK Parti Erzurum- Çat Belediye Başkan adayı Seyhun Saydın kaç yaşında, nereli? Necdet Türk kimdir? MHP Manisa Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Çıbık kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Çıbık kaç yaşında, nereli? Eyüp Tavlaşoğlu kimdir? AK Parti Erzurum- Aziziye Belediye Başkan adayı Eyüp Tavlaşoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title