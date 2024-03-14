Sinop'ta Konut Satışları Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Şubat ayında Sinop genelinde 158 konut satıldığını, konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 azaldığını açıkladı.

TÜİK verilerine göre Şubat ayında Sinop, konut satış sayısı bakımından 73. il oldu. Sinop Merkez ilçesinde Şubat ayında 37 adet konut satıldı. Sinop merkez ilçesinde satılan konut sayısının Sinop genelindeki payı yüzde 23,4 oldu.

Sinop'ta ipotekli konut satışları 18 adet olarak gerçekleşti

Şubat ayında Sinop genelinde ipotekli konut satışları 18 adet olarak açıklandı. İpotekli olarak satılan konut sayısının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,0 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 11,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 10 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken 8 tanesinin de ikinci el satış olduğu görüldü. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 azalarak 140 adet oldu. Şubat ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 88,6 oldu.

Sinop'ta ilk el konut satış sayısı 68 adet olarak gerçekleşti

Şubat ayında Sinop genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,0 azalarak 68 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 43,0 oldu.

Sinop genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 azalarak 90 adet olarak gerçekleşti. Sinop'taki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 57,0 oldu. - SİNOP