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Sinop'ta Kırlangıç Balığı 400 TL'den Satışa Sunuldu

Sinop'ta Kırlangıç Balığı 400 TL'den Satışa Sunuldu
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Sinop'ta balıkçılar, nadir bulunan 4 kilogramlık kırlangıç balığını kilogramı 400 TL'den satışa çıkardı. Balıkçılar, bu lezzetli balığın restoranlar ve oteller tarafından tercih edildiğini belirtti.

Sinop'ta balıkçılar ağlarına takılan 4 kilogramlık kırlangıç balığını kilosu 400 TL'den satışa çıkardı.

Karadeniz'de nadir yakalanan kırlangıç balığının kilogramı 400 TL'den satışa sunuldu. Balıkçı satıcısı Serdar Karaahmetoğlu yaptığı açıklamada, "Biraz pahalı bir balık. Bu balığı genelde restoranlar ve oteller satın alıyor. Hatta il dışına yolladığımız da oluyor. Bu balığın çorbası, buğulaması ve şişi çok lezzetli oluyor. Tezgahımızdaki kırlangıç balığı 4 kilogram ve kilogramı 400 TL" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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