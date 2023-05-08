Sinop'ta Kiraz Fiyatı Düştü Ama İnsanlar Alamıyor

Sinop'ta manavlık yapan Ahmet Göktepe, geçen hafta 1000 TL olan kiraz fiyatının 200 TL'ye düşmesine rağmen insanların alamadığını belirtti. İnsanlar alım güçlerinin az olması nedeniyle sadece bakıp geçiyorlar.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta manavlık yapan Ahmet Göktepe, geçen hafta 1000 TL olan kiraz fiyatının 200 TL'ye düşmesine rağmen insanların alamadığını belirterek "Zaten biz de fazla alamadık. 2 tane küçük kasa aldık. Onu da yok dememek için aldık. Aşerenler ve ihtiyacı olanları düşündük o yüzden aldık. Daha 1 kilogram bile satamadım" dedi. Tezgaha gelen müşteri Ramazan Zal ise, "Ben emekliyim nasıl alacağım ben bunu? Sadece bakıp geçiyoruz" diye konuştu.

Sinop'un en işlek caddesi olan Sakarya Caddesi'nde manavlık yapan Ahmet Göktepe, tezgahlarda yerini alan kirazın fiyatının yüksek olması nedeniyle insanların alım yapamadığını söyledi. Göktepe, şöyle konuştu:

"10- 20 TL'LİK ALIYOR VATANDAŞLAR"

"Kirazın kilogramı geçen hafta 1000 TL'ydi 200 TL'ye düştü. Alım gücü zaten az. 10, 20 TL'lik alıyor vatandaşlar. İzmir Kemalpaşa'dan geliyor kiraz. 200 TL insanlara yüksek geliyor. Zaten biz de fazla alamadık. 2 tane küçük kasa aldık. Onu da yok demek için aldık. Aşerenler ve ihtiyacı olanları düşündük o yüzden aldık. Daha 1 kilogram bile satamadım. Dediğim gibi 10, 20 TL'lik alıyorlar" dedi.

"SADECE BAKIP GEÇİYORUZ"

Tezgaha gelen Ramazan Zal ise, "Pahalı kelimesi az kalıyor. Yanında bile geçmeye korkuyor insan. Tabii ki de pahalı. Bu hayat şartlarında 200 TL. Ben emekliyim nasıl alacağım ben bunu? Sadece bakıp geçiyoruz" diye konuştu.