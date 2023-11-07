Sinop'ta Kestane Fiyatları Uçtu: Müşteriler Zorlanıyor

MUSTAFA USTA

Sinoplu kestane satıcısı Kadir Demirbaş, "Geçen sene 100 gram kestane satarken müşteriler sıraya giriyordu ama şimdi bakıp alamayanlar var. Fiyatlı olduğundan insanlara pahalı geliyor. Kimisi '10 liralık ver' diyor, bende diyorum ki 'bu çekirdek değil kestane' diyorum. Haddinden fazla zorlanan çok oluyor" dedi. Sinoplu kestane satıcısı Behçet Şen ise, "Bazı vatandaşlarımız geliyor, '10- 15 liralık ver' diyorlar. Onları da kırmıyoruz ama o paraya 2-3 tane kestane giriyor pakete" diye konuştu.

Sinop'un meşhur Erfelek kestanesi çiğ olarak kilosu 300 lira, kavrulmuş olarak ise bir porsiyonu (100-120 gram) 50 liradan satılıyor. Kent merkezinde seyyar tezgahta kestane kebabı satan Kadir Demirbaş, geçen sene çiğ kestanenin kilosunu 70-80 liradan alırken bu yıl 250-300 liradan alabildiklerini belirtti.

"MÜŞTERİ EKONOMİK AÇIDAN ZORLANIYOR"

Kadir Demirbaş şunları söyledi:

"Geçen sene kestanenin 100 gramını 25 liraya veriyorduk, müşteri hiç zorlanmıyordu. Alışverişi yapıyordu ve bizde kazanıyorduk. Bu sene kestane kıtlığı olduğundan kilogramı 250- 300 lira. Biz şu an 100 gramını 50 liraya veriyoruz ancak para kazanma amacıyla vermiyoruz. Kazanamıyoruz bile. Müşteri de ekonomik açıdan zorlanıyor. Bu sene Sinop kestanesinde kıtlık var. Geçen sene 100 gram kestane satarken müşteriler sıraya giriyordu ama şimdi bakıp alamayanlar var. Fiyatlı olduğundan insanlara pahalı geliyor. Kimisi '10 liralık ver' diyor, bende diyorum ki 'bu çekirdek değil kestane' diyorum. Haddinden fazla zorlanan çok oluyor."

"BAZI VATANDAŞLARIMIZ GELİYOR 10- 15 LİRALIK VER DİYORLAR"

Sinoplu kestane satıcısı Behçet Şen ise şunları söyledi:

"Şu anda 100 gram kavrulmuş kestanenin fiyatı 50 lira. Bazı vatandaşlarımızın imkanı var alabiliyor bazı vatandaşlarımız geliyor 10- 15 liralık ver diyorlar. Onları da kırmıyoruz ama o paraya 2-3 tane kestane giriyor pakete. Kimsenin gönlü kalmasın, canı çekmiş, alsın yesin diye biz yine fazlasıyla veriyoruz. Esnaf olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bu sene kestane fiyatları bildiğiniz gibi uçuk bir durumda. Kilogramı 250- 300 lira olarak bu fiyatlarda gidiyor. Düşmesi bekleniyor ama mümkün değil çünkü kestaneleri bu sene bir hastalık vurmuş. Ondan dolayı kestane çok az bir miktarda alabiliyoruz. Biz bile bulmakta zorlanıyoruz. Herkesin ekonomik krizi var. Herkes dört dörtlük yaşamıyor. Herkesin maddi olarak sıkıntısı var zaten şu an. 1+1, 2+1 evlerin kirası 6 bin, 10 bin lira olmuş. Bunu herkes verebiliyor mu, hayır. Ekonomik kriz var mı, var."