Sinop'ta Kafe İşletmecileri Kar Marjlarının Düştüğünü ve Müşterilerin Alım Gücünün Azaldığını Belirtti

MUSTAFA USTA

Sinoplu kafe işletmecisi Coşkun Kalyoncu, "İşlerin eskisi kadar tadı yok. İnsanların alım gücü düştü, pahalılık da var. Marketler ve toptancılar kadar zam da yapamıyoruz. Ürünlerin üzerine koyamıyoruz. Biz sadece cüzi miktarlarda zam yapıyoruz. Eskiye oranla insanların da alım gücü düşük. Fiyat sorduklarında insanlara pahalı geliyor. Bazen yemeden, içmeden gittikleri bile oluyor. " dedi. Bir başka kafe işletmecisi Mahmut Değer ise "Müşteri bize tepki de veriyor, 115 liraya aldığım kaşar peyniri şu anda 170 lira. Bir tostu ben 80 liraya verirken 100 lira yaptığım zaman vatandaş 'bu nasıl bir fiyat' diyor" diye konuştu.

Sinop'ta kafe işletmeciliği yapan esnaf KDV artışlarından sonra kar marjlarının düştüğünü ve müşterilerinin alım gücünün kalmadığını belirtti.

"ÜLKEDE GERÇEKTEN ÇOK PAHALILIK VAR"

Coşkun Kalyoncu şöyle konuştu:

"Pandemiden çok etkinlendik. Hala pandeminin izlerini silmeye çalışıyoruz. Bu aradaki KDV bizi esnaf olarak yoruyor. İşlerin eskisi kadar tadı yok. İnsanların alım gücü düştü. Pahalılık da var. Marketler ve toptancılar kadar zam da yapamıyoruz. Ürünlerin üzerine koyamıyoruz. Biz sadece cüzi miktarlarda zam yapıyoruz. Eskiye oranla insanların da alım gücü düşük. Fiyat sorduklarında insanlara pahalı geliyor. Bazen yemeden, içmeden gittikleri bile oluyor. Genelde gençlerin ve öğrencilerin alım gücü çok düşük. O yüzden biz de etkiliyoruz. Aldığım ürünlerden enflasyonu gayet iyi anlıyorum. Bundan birkaç sene önce aldığınız bir ürün şimdi 10-20 katı. Önceden 500 liraya her hafta yaptığım pazar alışverişi şimdi 1000 lira. Ülkede gerçekten çok pahalılık var. Gayet iyi anlıyorum."

"ELEKTRİK FATURALARINDA YÜZDE 100 ARTIŞ VAR"

Mahmut Değer ise şunları söyledi:

"Satışlarımız ister istemez düştü. Çay satışlarımızda eskiye bakarak yüzde 30 düşüş var. Bu da ister istemez vatandaşın cebindeki paraya bağlı. Vatandaşın cebinde para varsa benim de satışlarım iyi olacak ama adam 5 çay içeceği yerde 3 çay içiyor. İster istemez bizim de satışlarımız etkileniyor. Müşteri bize tepki de veriyor. 115 liraya aldığım kaşar peyniri şu anda 170 lira. Bir tostu ben 80 liraya verirken 100 lira yaptığım zaman vatandaş 'bu nasıl bir fiyat' diyor ama kimse fiyatları bilmediği için, eski fiyatlara alışık oldukları için o şekilde görüyorlar. Sıkma portakal alıyoruz kilogramı 60 lira. Ben bardağını 50 liraya veriyorum. Sadece elimde portakal suyu var demek için satıyorum. Kar etmiyorum, kazancım yok. İnşallah durumlar iyi olur diye bekliyoruz. Beklentimiz o yönde. 4 ay önce çay 5 liraydı zam geldi 8 lira oldu. Peşinden bir zam daha geldi, KDV güncellemesinden sonra 10 lira oldu. 10 lira kurtarmıyor mu deseniz yine kurtarmıyor. Maliyetlerimiz yüksek. Elektrik faturalarında yüzde 100 artış var. 6 bin lira öderken şu anda 13 bin lira ödüyorum. Bunu da ister istemez maliyetlerimize yansıtmak zorundayız."