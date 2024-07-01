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Sinop'ta İhracat Yüzde 32,1 Arttı, İthalat Yüzde 62,7 Azaldı

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Sinop'ta 2024 Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,1 artarken, ithalat yüzde 62,7 azaldı. Almanya en fazla ihracat yapılan ülke olurken, Çin en fazla ithalat yapılan ülke oldu.

Sinop'ta 2024 Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,1 arttı, ithalat ise yüzde 62,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini paylaştı. 2024 yılı Mayıs ayında Sinop'tan yapılan ihracat 3 milyon 734 bin dolar olarak açıklandı. Mayıs ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,1 arttığı görüldü. Sinop'un 2024 yılı Mayıs ayındaki ithalatı ise 366 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,7 azaldı. Mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Sinop'ta yüzde 1020,5 oldu.

En fazla ihracat çatal-bıçak takımı

Mayıs ayında Sinop'tan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 678 bin dolar ile çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı ürün grubu bulunuyor. Bu ürün grubunu 607 bin dolar ile tarım ve ormancılık makineleri imalatı ve 392 bin dolar ile mobilya imalatı ürün grubu takip ediyor. Mayıs ayında Sinop'tan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 51 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti.

İthalat ise 44 farklı ürün grubunda yapıldı. İthalatta ilk üç sırada; 105 bin dolar ile motorlu kara taşıtlarının imalatı ürün grubu, 77 bin dolar ile rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik tertibatı elemanlarının imalatı grubu ve 60 bin dolar ile plastik ürünlerin imalatı ürün grubu yer aldı.

İhracatta ilk sırada Almanya, ithalatta ilk sırada Çin

Mayıs ayında Sinop'tan 53 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 552 bin dolar ile Almanya yer alıyor. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 361 bin dolar ile Güney Kore olurken üçüncü sırada 299 bin bin ile Ukrayna bulunuyor. Mayıs ayında Sinop'a yapılan ithalatta ise ilk sırada 239 bin dolar ile Çin yer aldı. Çin'i 106 bin dolar ile İspanya ve 8 bin dolar ile Vietnam takip etti. Mayıs ayında Sinop'a 21 farklı ülkeden ithalat gerçekleşti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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