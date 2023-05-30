Sinop'ta Havyarın Kilo Fiyatı 3 Bin TL

Sinop'ta balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, havyarın kilosunun 3 bin TL olduğunu ve müşterilerin fiyatın aşırı yüksek olduğunu söylediğini belirtti.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, "Havyarın kilogramı 3 bin TL. Müşteriler fiyatının aşırı yüksek olduğunu söylüyorlar. Alamadıklarından dolayı tadını pek fazla bilen yok. Çok itici ve çok aşırı fiyat olduğunu söylüyorlar" dedi.

Sinop'ta havyarın kilosu 3 bin TL'den satılıyor. Balıkçı İbrahim Gündoğdu, havyarların genellikle 10 Haziran ve 15 Temmuz arasında hazırlandığını ifade etti. Havyar yapmanın hem zahmetli hem de zaman isteyen bir iş olduğunu dile getiren Gündoğdu, şunları söyledi:

"Havyar, tutulan kefal balıklarının dişi olanlardan çıkan yumurtalar. Yaklaşık 1 buçuk ton balığın içinden bunları özellikle seçiyoruz. Ziyan olmasın diye çıkartıyoruz. Usulüne göre tuza yatırıyoruz. Pastırma kıvamında kurutup halkımıza sunuyoruz. Fiyatı geçen sene 2 bin lira civarındaydı. Bu sene de 3 bin lira. Restoran işletme sahipleri alıyor. Mesela geçen sene İtalyan lokantası geldi, makarnanın üzerine sos olarak yapıyorlarmış. Onlar aldı. Müşteriler fiyatının aşırı yüksek olduğunu söylüyorlar. Alamadıklarından dolayı tadını pek fazla bilen yok. Çok itici ve çok aşırı fiyat olduğunu söylüyorlar."