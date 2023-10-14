Sinop'ta Hamsi Fiyatları Düştü

Sinop'ta dün 80-100 lira arasında satılan hamsi, bugün 50 liraya düştü ve tezgahlar şenlendi. Hamsinin fazla olması balıkçıları ve müşterileri sevindirdi, balığa rağbeti artırdı.

Sinop'ta dün 80-100 lira arasında satılan hamsi, bugün 50 liraya düştü ve tezgahlar şenlendi.

Sinop'ta hamsi bolluğu yaşanıyor. Balık tezgahlarında 80-100 lira arasında satılan hamsi, 50 liraya kadar düştü. Hamsinin fazla olması balıkçıları ve müşterileri sevindirdi, balığa rağbeti artırdı.

Balık satıcıları bu sene hamsinin bol olduğunu ifade ederken, müşteriler de hamsinin fiyatının düşmesinden mutlu olduklarını ve ilerleyen günlerde daha fazla düşmesini beklediklerini söyledi.

Tezgahlarındaki diğer balıklardan palamut 120 TL, mezgit 80 TL, zargana 150 TL, tirsi ise 50 TL'den satışa sunuldu. - SİNOP