Sinop'ta Hamsi Bolluğu, Fiyatlar Düşüyor

Sinop'ta Hamsi Bolluğu, Fiyatlar Düşüyor
Sinop'ta yeni av sezonuyla birlikte hamsi bolca avlanıyor. Balıkçı Serdar Karaahmetoğlu, hamsi fiyatının 50 liraya düştüğünü açıkladı, bazı balıkçılar ise hala 100 liradan satıyor. Uygun fiyatlı hamsi almak isteyen vatandaşlar tezgahları dolduruyor.

Sinop'ta yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte bol miktarda avlanan hamsi, tezgahlarda yerini almaya devam ediyor.

Balıkçı Serdar Karaahmetoğlu, bu yılki bol av nedeniyle hamsi kilosunu 50 liraya düşürdüğünü, diğer balıkçıların ise hala 100 liradan satış yaptığını açıkladı.

Karaahmetoğlu, "Sinop'ta hamsi bolluğu yaşanıyor. Bu nedenle fiyatları düşürdük. Bazı balıkçılar hala 100 liradan satıyor ama amacımız vatandaşın ucuz ve taze hamsiye ulaşabilmesini sağlamak" dedi.

Yeni av sezonunun başlamasıyla Sinop'un farklı noktalarındaki balık tezgahları, taze hamsiyle dolup taşıyor. Vatandaşlar, uygun fiyatlı ve taze balığı alabilmek için erken saatlerden itibaren tezgahların önünde yoğunluk oluşturuyor.

Sinop'ta balıkçılar, hamsinin yanı sıra mezgit, palamut ve istavrit gibi diğer balık türlerinin de tezgahlarda yer aldığını belirtiyor. Yeni sezonun açılmasıyla birlikte kent ekonomisine de katkı sağlanıyor. Karaahmetoğlu, "Denizden bol miktarda çıkan hamsi, hem halkımızın sofrasına hem de yerel ekonomiye canlılık katıyor" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
