Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Güneş Enerjisi ile Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kuruldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Üniversitesi'nde, güneş panellerinden elde edilen elektrik ile elektrikli araçların şarj edilebileceği bir sistem hayata geçirildi. Proje, sürdürülebilir enerji kaynakları ile çevre dostu şarj imkanı sunmayı hedefliyor.

Sinop'ta güneş panellerinden elde edilen elektrik ile elektrikli araçları şarj edilebilen sistem kuruldu.

Türkiye'de TOGG ile birlikte hareketlenen elektrikli araç piyasası hem ülke içinde hem de dünyada giderek büyüyor. En öncelikli mesele ise şarj imkanı ve süresi. Doğru bir hesaplama ve yatırımla güneş enerjisi de ihtiyaç duyulan enerji ve şarj için alternatifler arasında. Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Serkan İşcan da hayata geçirdiği proje ile güneş panellerinden elde edilen elektrik ile elektrikli araçların şarj edilebilen sistem kurdu. Üniversitenin kampüs alanında kurulan istasyonda TOGG şarj edildi.

Öğretim Üyesi Serkan İşcan, amaçlarının sürdürülebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak elektrikli araçları çevre dostu bir şekilde şarj edebilmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Projemizin amacı yenilenebilir enerji destekli elektrikli araç şarj istasyonunu geliştirmek ve bunların yönetimini sağlamak. Kendimiz bir prototip geliştirdik. Projemiz öncelikle 4 aşamadan oluşuyor. Bu ilk aşamasını burada gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İlk aşamada biz öncelikle alternatif akım AC1 şarj istasyonu geliştirdik. Bu şarj istasyonu 10 saatten 2 saate kadar aracın şarjını düşürebiliyoruz. Bu şarj yöntemi ile aynı zamanda şebeke etkileşimi ile birlikte aynı zamanda şebeke ile birlikte her üçünü birlikte izliyoruz. İzlediğimiz verilerden elde ettiğimiz bilgiler neticesinde ikinci aşamaya geçeceğiz. İkinci aşamamız depolama sistemleri üzerine olacak. Yani güneşten kullanmadığınız veya fazla elde ettiğimiz enerjiyi depolama sistemlerinde uygulayacağız. Bazı kullanıcının şarj talebine göre veya aracın durumuna göre kilometresine göre, menziline göre bunları ayarlayacağız. 3 aşamada biz yine akıllı şebekelerle iletişim halinde olacağız. Akıllı şebeke modeli ülkemizin özellikle 2030'a kadar hızlı bir şekilde gelişmesini öngören bir model. Bu modelde dağıtık üretim dediğimiz bir sistem var. Dağıttım üretim öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte üretimin şebekeye dahil edilmesi bazı sorunları da yanında getiriyor. İşte elektrikli araçlar daha çok üretim yenilenebilir enerji teknolojileri bir arada olduğunda bu sistemde hem üretimi yönetilmesi gerekiyor. Biz bunun yönetim noktasına çalışmış olacağız 3. aşamada. 4. aşamada ise tüm sistemin akıllı şebekenin yapay zeka modeliyle yönetime odaklanacağız. Tüm bu sistemlerin ülkemize özellikle 2030 ve 2053 iklim değişikliği planına uygun bir vaziyette enerji dağıtım üretim tarafında katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize burada eğitimlerimizi sürdürüyoruz, öğrencilerimize bir uygulama mekanında oluşturmuş bulunuyoruz. Sanayiye katkımız devam ediyor" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Enerji Güneş sinop

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var

Mülakat sonuçları neden kaldırıldı? Bakan Tekin "Yanlışlıkla tuşa bastık" diyor

 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sorunun çözümü için adım atıldı
Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı

Metin Arolat'ın ölümünde korkunç iddia: Kalbi dayanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });