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Sinop'ta Gübre Bayilerine Sahte Gübre Denetimi Başlatıldı

Sinop'ta Gübre Bayilerine Sahte Gübre Denetimi Başlatıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Sinop'ta gübre denetimleri başlatarak çiftçilerin güvenilir bitki koruma ürünlerine ulaşımını sağlıyor. Denetimlerde taklit gübrelerin engellenmesi hedefleniyor.

Sinop'ta üreticilerin güvenilir bitki koruma ürünlerine ulaşabilmesi için gübre bayilerine yönelik 'sahte gübre' denetimi başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, gübre kullanımının yoğun olduğu ilkbahar öncesinde ülke genelinde eş zamanlı gübre denetimi başlatıldı. Yapılan eş zamanlı denetimler kapsamında, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gübre denetimleri gerçekleştirdi.

Tarımda kullanılan gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde gübre kullanım sezonu öncesi, çiftçilerin güvenilir gübreye ulaşımını sağlamak, taklit gübrelerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğunu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrollerini, fiyatını ve son kullanım tarihlerini inceledi. Denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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