Sinop'ta gezi teknesi işletmecileri zor durumda

MUSTAFA USTA

Sinoplu gezi teknesi sahibi Osman Altuntepe, "Teknelerimizin giderleri çok yüksek. Para kazanılıyor gibi görünüyor ama bunun yüzde 60- 70'i masrafa gidiyor. Sezon da kısa olduğu için halimiz ne olacak bilmiyoruz" dedi. Kadir Dinçer ise "İnsanların ceplerinde hiç para yok. Gezi teknelerine bile binemiyorlar. Bazen çocuklardan bile ücret alamıyoruz. Onlar da mağdurlar. Ekonomik olarak hiç mutlu değiliz" diye konuştu.

Sinop'ta yaz sezonunda hizmet veren gezi teknesi işletme sahipleri, gezi teknelerine getirilen sigorta zorunluluğundan ve akaryakıt zamlarından yakındı. Osman Altuntepe, şunları söyledi:

"ŞU TEKNEDE ŞU AN 100 LİRADAN YOLCU TAŞIMAMIZ GEREKİYOR"

"Benim teknem 30 kişilik. 33 bin 500 lira para ödedim. Bunun sebebi de Ege ve Akdeniz'e yabancı turist geldiği için uluslararası turizm anlaşmalarında Avrupa usulü bir sigorta çıkardılar. Ege ve Akdeniz'de dolar ve euro üzerinden çalışılıyor. Sezonları uzun belki kazanıyorlar onu bilmiyorum fakat bize yabancı turist gelmiyor. Bize bu sigorta büyük bir maliyet bindirdi. 15 gün içinde mazotun litresini 28-30 liraya kadar bulmasını da tahmin ediyoruz. Bu da bizi büyük etkiliyor. Biz bu durumlardan hiç memnun değiliz. Teknelerimizin giderleri çok yüksek. Para kazanılıyor gibi görünüyor ama bunun yüzde 60- 70'i masrafa gidiyor. Sezon da kısa olduğu için halimiz ne olacak bilmiyoruz. Diğer teknesi olan arkadaşlarla da görüştük fiyatları da fazla yükseltemiyoruz. Geçen yıl yolcu 40 liraydı. Bu sene 60 lira yaptık. Yüzde 50 artırım yaptık ama piyasaya bakarsanız diğer alışverişlere, bize gelen masraflara yüzde 120 civarında artış var. Şu teknede şu an 100 liradan yolcu taşımamız gerekiyor ama bize gelen hep çevrenin insanı; Kastamonu, Boyabat, Ordu, Samsun'dan dar gelirli aileler geliyor. Onun için de fiyatları yükseltemedik. Şu anda yolcu fiyatımız 60 lira. Bakalım sezon sonunda ne olacak? Kendimizi kurtarmamız zor gözüküyor."

"EKONOMİK OLARAK HİÇ MUTLU DEĞİLİZ"

Bir başka tekneci Kadir Dinçer ise şöyle konuştu:

"Bu sene mecburi olarak sigorta parası 34 bin lira para ödedik. Bu rakam çok yüksek. Bizim zaten burada 45 gün sezonumuz var. O da hava şartlarına göre değişkenlik gösteriyor. Hava şartlarında yağmur, rüzgar olduğu zaman çıkamıyoruz. Mazot fiyatları da çok yüksek. İndirim de alamıyoruz, 26 liradan mazot alıyoruz. Yine zam gelecekmiş. Yolcu ücreti kişi başı zaten 60 lira. Kazandığımız para bizi kurtarmıyor. Geçen sene ve önceki senelerde daha güzeldi. Fiyatlar da uygundu. Yolcu ücreti 40 liraydı, sigorta parası da yoktu. Geçen sene mayıs aylarında biz turlara çıkıyorduk bu sene mayıs ayında hiç tur olmadı. Haziran ayında bile doğru düzgün tur olmadı. İnsanların ceplerinde hiç para yok. Yiyorlar, içiyorlar ama nerede indirim varsa oradalar. Gezi teknelerine bile binemiyorlar. Bazen çocuklardan bile ücret alamıyoruz. Onlar da mağdurlar. Ekonomik olarak hiç mutlu değiliz. Bundan sonra daha da kötüleşecek."