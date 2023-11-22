Sinop'ta fırtınanın ardından balıkçılar yeniden denize açıldı

Karadeniz'in önemli balıkçı kenti Sinop'ta, fırtına nedeniyle limanda bekleyen balıkçılar, havanın düzelmesinin ardından yeniden denize açıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık bir haftadır Sinop limanında tekneleriyle bekleyen balıkçılar, havanın mevsim normallerine dönmesiyle ağlarını yeniden denize bıraktı.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, olumsuz hava koşullarının son bir haftadır avcılığı engellediğini ve bazı yerlerde balıkçı teknelerinin hasar gördüğünü belirterek, dün akşam saatleri itibarıyla fırtınanın dinmesinin ardından balıkçıların yeniden denize çıktığını söyledi.

Balıkçıların limanda beklerken eksik ve ihtiyaçlarını giderdiğini aktaran Ünlü, "Büyük bir fırtına yaşadık. Bazı limanlarda balıkçı tekneleri battı, bazıları da kullanılamaz hale geldi. Buradan her birine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hava şartlarının düzelmesiyle yeniden denize açılan teknelerle avcılık da kaldığı yerden devam ediyor. İnşallah balıkçılarımız için bol ve bereketli bir avcılık olur." dedi.