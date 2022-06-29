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Sinop'ta emlak rayiç bedeli online ödenebilecek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Sinop'ta emlak rayiç bedeli online ödenebilecek

Sinop Belediye Başkanlığı ile Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle emlak rayiç bedeli online ödeme ile alınacak.

Sinop Belediye Başkanlığı ile Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle emlak rayiç bedeli online ödeme ile alınacak.

Sinop Belediye Başkanlığı ile Tapu Müdürlüğü arasında elektronik ortamda emlak rayiç değerlerinin alınmasına ilişkin protokol imzalandı. Söz konusu protokol ile vatandaşların ödemelerinde kolaylık sağlanacağı belirtildi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "İşlem süreçlerini kısaltarak verimliliği arttırmak, belediye ve tapu hizmetlerinin etkin hızlı ve güvenli şekilde elektronik ortamda sunulması ve vatandaş memnuniyetini sağlamayı amaçlıyoruz. Halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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