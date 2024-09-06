Sinop'ta Emekçi Kadınlara Makine Desteği

Sinop'un Türkeli ilçesinde, kaymakamlık tarafından ev ekonomisine katkısı olan kadınlara süt sağma makinesi, hamur yoğurma makinesi ve yayık makinesi dağıtıldı.

Sinop'ta yürütülen emekçi kadınlara yönelik makine-ekipman desteği programı kapsamında, Türkeli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 10 emekçi kadına süt sağma makinesi, hamur yoğurma makinesi ve yayık makinesi teslim edildi.

Programda konuşan İlçe Kaymakamı Sefa Kahraman, "Köylerimizde yaşayan emekçi kadınlarımızı destekliyoruz. Onların iş yükünü azaltıp emek tasarrufu sağlayacak bu projeyle inşallah hem üretim artacak, hem de köy kültürümüz yaşamaya devam edecek" dedi.

Makine-ekipman teslim törenine Kaymakam Kahraman'ın yanı sıra, ilgili kurum amirleri, kadın üreticileri ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP