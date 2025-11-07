Sinop'ta Dev Deniz Levreği 9 Bin Liraya Satıldı

Sinop'ta oltayla yakalanan dev deniz levreği 9 bin liraya alıcı buldu.

Yaklaşık 6 kilogram ağırlığında ve 85 santimetre boyunda olan levrek, lezzeti ve büyüklüğüyle dikkat çekti. Balıkçı Erdoğan Doğan, levreğin büyük bir titizlikle hazırlandığını belirterek, "Deniz levreği gerçekten çok özel bir balık. En güzel şekilde buğulama, tava, ızgara veya şiş olarak hazırlanabilir. Bu büyüklükte bir balık nadiren görülür, lezzeti ise tartışılmaz" dedi.

Yakalanan dev levrek, alıcılar tarafından büyük ilgi gördü ve 9 bin liraya satıldı. - SİNOP