İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

Sinop'ta Coğrafi İşaretli Ürünler İçin Eğitim Tamlandı

Sinop'ta Coğrafi İşaretli Ürünler İçin Eğitim Tamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta coğrafi işaretli ürünlere yönelik yapılan eğitim, KUZKA desteğiyle başarıyla tamamlandı. Eğitimde katılımcılara coğrafi işaret süreçleri ve yerel ürünlerin tescil süreçleri hakkında bilgi verildi. Proje, Sinop'un tescilli ürün sayısını artırmayı hedefliyor.

Sinop'ta, coğrafi işaretli ürünlere yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle gerçekleştirilen eğitim başarıyla tamamlandı.

Sinop Üniversitesi'nce hazırlanan "Yerel Değerlerin Korunması ve Katma Değerin Artırılması: Coğrafi İşaret Süreçlerinde Uzmanlaşma" projesine, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2024 yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı kapsamında sağlanan destekle, üniversite ve kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele coğrafi işaret süreçlerinde uzmanlaşma eğitimi verildi. Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde 14-18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılara coğrafi işaret süreçleriyle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilerin yanı sıra Sinop'un coğrafi işaret potansiyeli taşıyan tarım, gıda, tekstil ve benzeri ürünlerinin tescil, belgelendirme ve sertifikasyon süreçlerinin yürütülmesine ilişkin bilgiler sunuldu. Coğrafi işaretli ürünlere yönelik KUZKA desteğiyle gerçekleştirilen eğitimi ziyaret eden Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, eğitime katılan kursiyerlerle kısa süreli de olsa bir araya geldi. Kursiyerleri coğrafi işaretli ürünlere sağladıkları destekten dolayı tebrik eden Durak, coğrafi işaretlerin yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek, bu tür eğitimlerin sürdürülebilir gelişme açısından önemini vurguladı. Programın son gününde ise eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak tarafından sertifikaları takdim edildi.

Sinop'un coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması hedefleniyor

Proje ile coğrafi işaret başvuru süreçlerinde uzman insan kaynağı oluşturulması, Sinop'un tescilli ürün sayısının artırılması ve yerel üreticilerin gelir düzeyinin artırılması hedefleniyor. Eğitim programı sonrasında ise seçilecek beş ürün için üç ay boyunca ayrıca coğrafi işaret danışmanlık hizmeti sunulacak. Bu süreçte katılımcılar, tescil başvurularının nasıl hazırlandığını deneyimleyecek ve yerel ürünlerin belgelenmesi ile markalaşması yönünde önemli adımlar atmış olacak. Markalaşma süreci kapsamında, coğrafi işaret tescili alınacak ürünler için görsel kimlik oluşturulacak, ürünlerin ambalaj tasarımı ve tanıtım stratejileri geliştirilecek. Ayrıca, ürünlerin e-ticaret platformlarında ve yerel pazarlarda daha etkili sunulabilmesi için stratejik tanıtım planları hazırlanacak. Böylece coğrafi işaret sadece bir belge olmanın ötesine geçerek, ürünün pazar değerini artıran bir marka unsuru haline getirilecek. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.