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Sinop'ta Çeltik Hasadı Başladı

Sinop'ta Çeltik Hasadı Başladı
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Sinop'ta çeltik hasadı başladı. Vali Mustafa Özarslan, üreticileri ziyaret ederek yeni kurulan Çeltik Geçici Alım Merkezi hakkında bilgi verdi. Üreticiler, bu merkezde gün boyunca ürünlerini teslim edebilecekler.

Sinop'ta çeltik hasadı başladı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem ile birlikte çeltik hasadında bulunan üreticileri ziyaret etti. Sinop Merkez'de 6 köyde çeltik üretimi yapan çiftçiler için Toprak Mahsulleri Ofisi Samsun Başmüdürlüğü tarafından Sinop Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde bir depo kiralanarak Çeltik Geçici Alım Merkezi oluşturuldu. Üreticiler, bu merkeze randevu alarak pazar günleri hariç her gün ürünlerini teslim edebilecekler.

Vali Özarslan, çeltik hasadının bol ve bereketli olmasını dileyerek tarımsal üretimin bölge ekonomisine sağladığı katkılara dikkat çekti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

sinop

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