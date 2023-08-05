Sinop'ta bijuteri satışı yapan esnaflar maliyetlerden şikayetçi

MUSTAFA USTA

Sinop'ta bijuteri satışı yapan Aydın Kalkan ise, " Almanya'dan gelen arkadaşlar sayesinde biraz satış yapıyoruz. Bizim burada Türk parası değersiz olduğu için onlar euroyu bir bozduruyorlar. Onlar sayesinde biraz daha kıpırdama oluyor. Bir tek onlar alışveriş yapabiliyorlar" dedi.

Sinop'un turizmine katkı sağlayan ve kent merkezinin en işlek caddelerinden birisi olan Aşık Caddesi'nde sezonluk stantta bijuteri satış yapan esnaflar artan maliyetlerden şikayetçi. Esnaf, her gelen senenin geçen seneleri ekonomik anlamda arattığını belirtti.

"İNSANLAR GELİYOR, FİYATLARA BAKIP GİDİYOR"

Standında satış yapan Şaban Canik, şöyle konuştu:

"2 sene önce günde 20 kalem ürün satıyorsam bu sene 10 kalem ürün satıyorum. İnsanlar geliyor, fiyatlara bakıp gidiyor. Alışveriş yapamıyor insanlar. Bunun sebebi de bence ekonomik. Ben emekli memurum. Benim şu an emekli maaşım Sinop'ta ev kirasını karşılamıyor. Düşünün bu ülkede bir sürü insan asgari ücret alıyor. Dolayısıyla bizim sattığımız ürünlere harcayacak parası yok diye düşünüyorum. Biz sadece karnımızı doyuruyoruz. Ben saat 11.00'de geliyorum gece 01.00'de gidiyorum. Ancak günlük ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz o kadar. Allah sonumuzu hayır etsin. Geçen hafta ekmek 5 lirayken 8 lira oldu. Fırıncıya kızamıyorsun ki. Asgari ücret yükselmiş ama paranın alım gücü yok. Dolayısıyla adam fırınında 10, 15 tane işçi çalıştırıyor. Bunların sigortası var, vergisi, nakliyesi var, maaşı var."

"BİZ ÜRÜNLERİMİZİ SATMAKTA ÇOK ZORLANIYORUZ"

Standında satış yapan Aydın Kalkan şunları söyledi:

"Her sene daha az kazanç sağlıyoruz. Her sene daha da geriliyoruz. Doların da çıkmasından belli zaten. Dolar daha çok çıkmasın diye baskı da uygulandığını düşünüyorum. Belki de 35 seviyelerine gelecek. Benzine ve diğer gıda ürünlerine gelen zam oranları da belli. İşçinin aldığı zam da belli. Emeklinin aldığı zam da belli. Tabi ki kötüye gidiyor. Biz ürünlerimizi satmakta çok zorlanıyoruz. Almanya'dan gelen arkadaşlar sayesinde biraz satış yapıyoruz. Bizim burada Türk parası değersiz olduğu için onlar Euro'yu bir bozduruyorlar. Onlar sayesinde biraz daha kıpırdama oluyor. Bir tek onlar alışveriş yapabiliyorlar. Ben kısa sürede bu sürecin değişeceğine inanıyorum. Tekrar bir seçim olacak. Hükümetin değişmesi lazım. Hala 'Kılıçdaroğlu sözünde durmadı hala 15 bin liramızı vermedi' diyenler var. Bu zihniyetlerden ne beklersin? Memleketin yarısı böyleyken ne olur? Değişeceğine inanıyorum ben."

"O PARALARI ÇIKARACAĞIZ DİYE CEBELLEŞİYORUZ"

Standında satış yapan Mahir Erdoğan ise, "İşlerimde yüzde 60 düşüş var. İnsanların alım gücü düştü. Geçen sene bu seneden daha iyiydi. Ondan önceki sene daha iyiydi. Bu sene dediğim gibi yüzde 50- 60 düşüş var. Bu zamlardan sonra insanların alım gücü tamamen düştü. Bu durumdan nasıl memnun olabilirim ki? Ben burada standa 12 bin lira para veriyorum. Elemen parası veriyorum. O paraları çıkaracağız diye cebelleşiyoruz. Alışveriş olsa, ticaret olsa herkes memnun olur" dedi.