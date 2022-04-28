Sinop'ta balıkçı ağlarına 7 kiloluk levrek takıldı

SİNOP (İHA) - Sinop açıklarında avlanan balıkçılar, 7 kilogram ağırlığında levrek yakaladı. Balıkçı tezgahında yerini alan levrek, bin 250 TL'den satıldı.

Sinop'ta avlanan balıkçıların ağlarına takılan 7 kilogramlık deniz levreği, büyüklüğüyle görenleri şaşkına çevirdi. İnsan gövdesi uzunluğundaki levrek, kilogramı 180 TL'den tezgahta yerini alarak yaklaşık bin 250 TL'den satıldı.

Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, levreğin büyüklüğünü görenlerin şaşırdığını belirterek, "Böyle levrekler nadir yakalanıyor. Normalde 3-5 kilogramlıklarını alıyorduk ancak şuan tezgahımızdaki levrek tam 7 kilogram geliyor. Kilogram fiyatı da ortalama 170-180 TL. Şehir içinden veya büyük şehirlerden isteyen restoranlarımıza gönderiyoruz. Ankara'dan, İstanbul'dan müşterilerimizden çok fazla ilgi var. Bu balıklar sürekli çıkmadığı için dikkat çekiyor. Görenler fotoğrafını çekiyor, fiyatını soruyorlar" diye konuştu. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi