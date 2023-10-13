Sinop'ta Ayı Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaşayan Hüseyin Yılmaz, bahçesine giren ayının arı kovanlarını parçaladığını ve çevreye zarar verdiğini belirtti. Yılmaz, zararının 40 bin liraya yaklaştığını ve ayının sahibi olan devletin bu duruma çözüm bulmasını istedi.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta yaşayan Hüseyin Yılmaz, "10 tane arım kovanlarımla birlikte parçalanmış. Ayının yaptığı belli. Birkaç tanede meyve ağaçlarını kırmış, çitler yıkılmış. Daha sonra jandarmayı geldiler tespit ettiler. Bizzat Tarım İl Müdürlüğü'ne gittim, 'Yapacak bir şeyimiz yok, kendince önlem al' dediler. Ayıyı vurmak yasak. O zaman ayının sahibi devletse sahip çıksın. Şu anda benim 40 bin liraya yakın zararım var. Bunu kim karşılayacak" dedi.

Sinop'ta yaşayan Hüseyin Yılmaz, Sinop'un Erfelek ilçesi Akçaçam Köyü Güney Mahallesi'ndeki bahçesine giren ayının 10 kovanını ve çevreye zarar verdiğini söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu:

"AYININ SAHİBİ HÜKÜMETSE, DEVLETSE SAHİP ÇIKSIN"

"Ben köye arılarım için gidip geliyorum. Benim işim arılarla. En son köye gittiğimde her tarafından darmadağın olduğunu gördüm ve şok oldum. 10 tane arım kovanlarımla birlikte parçalanmış. Ayının yaptığı belli. Birkaç tanede meyve ağaçlarını kırmış, çitler yıkılmış. Daha sonra jandarmayı aradım, geldiler tespit ettiler. Bizzat Tarım İl Müdürlüğü'ne gittim, 'Yapacak bir şeyimiz yok, kendince önlem al' dediler. Şu anda benim 40 bin liraya yakın zararım var. Bunu kim karşılayacak? Ayıyı vurmak yasak. O zaman ayının sahibi hükümetse, devletse sahip çıksın. Bugün bana oluyorsa, yarın başkasına olacak bu durum.

"ÇİÇEK BALI PETEĞİ 250 LİRADAN SATILIYORDU, ŞU ANDA 600 LİRA"

Bu sene rekoltede çok düşüş var. Geçen sene arım az olduğu halde 100 kilogramdan fazla bal aldım. Bu sene yaklaşık 15 kovandan 25 kilograma yakın bal aldım. Çok düşüş var. 2 sene önce çiçek balı peteği 250 liradan satılıyordu, şu anda 500-600 lira. Ben çiçek balını süzme olarak 600 liradan veriyorum ama şu anda yok, kalmadı zaten."