Sinop'ta avlanan az miktarda hamsi, kilosu 60 liradan satılıyor - Haberler

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Sinop'ta avlanan az miktarda hamsi, kilosu 60 liradan satılıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Sinop'ta avlanan az miktarda hamsi, kilosu 60 liradan satılıyor

Sinop'ta kıyı balıkçılarının denize bıraktığı dip ağlarına takılan az miktarda hamsi, kilogramı 60 liradan tezgahta satılıyor.

Sinop'ta kıyı balıkçılarının denize bıraktığı dip ağlarına takılan az miktarda hamsi, kilogramı 60 liradan tezgahta satılıyor.

15 Nisan'da av yasağının gelmesiyle kıyı balıkçıları, avladıkları barbun, levrek gibi balıklarla tezgahları süslüyor. Sinop'ta kıyı balıkçılarının denize bıraktığı ağlara takılan az miktarda hamsi, kilogramı 60 TL'den satışa sunuluyor.

Sinoplu balıkçı Hakan Erol, "Av yapan balıkçılarımızdan bir kasa hamsi geldi. Boyutu da iri, ağlara takılmış getirdiler. Şu anda sezonu olmadığı için fiyatı biraz yüksek, 60 TL'den satıyoruz. Balık bakmaya gelen müşteriler şaşırıyor tezgahta mayıs ayında hamsi görünce. Hamsinin yeri Karadenizli için ayrıdır, her zaman yenir" dedi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türk Lirası, Nisan, Sinop, Ekonomi, Haberler

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