Sinop'ta Arıcılar Kendi Makinelerini Yaparak Maliyetleri Düşürdü

Sinop'ta yaşayan arıcılar, artan maliyetler nedeniyle kendi isimlerini verdikleri 'Balsavar' makinesini yaparak maliyetleri düşürdü. Yeni bir makinenin 4-5 bin lira olduğunu belirten arıcılar, kendi yaptıkları makinenin ise sadece 200 liraya mal olduğunu söyledi.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta yaşayan Hilmi Kuru, "Elimizde eskiden kullandığımız bir yayık vardı. Bu yayığı balsavar yaptık. Artan maliyetlerden dolayı kendimiz yapalım dedik ve daha da ucuza getirdik. Toplam 200 lira para verdik. Maliyetsiz denecek kadar ucuza mal oldu. Yenisini araştırdığımda 4 buçuk, 5 bin lira olduğunu gördüm. Benim işimi bu görüyor" dedi.

Sinop'ta yaşayan ve 15 yıldır amatör arıcılıkla ilgilenen Hilmi Kuru, artan maliyetler sonrası kendi imkanlarını kullanarak kendi ismini verdiği "Balsavar" makinesi yaptı.

"ARTAN MALİYETLERDEN DOLAYI KENDİMİZ YAPALIM DEDİK VE DAHA DA UCUZA GETİRDİK"

Hilmi Kuru, şöyle konuştu:

"Daha önceden bu mekanizmanın hazırını almayı düşünüyordum. 15 senedir petekten yenmeyecek olanları elimizle sıkıyorduk. Fakat süzme işlemi yaparsak peteği sağlam olarak seneye de kullanma imkanımız oluyor. O yüzden süzme yoluna gittik. Tüketiminin de daha kolay olması için iyi. Yenisini almayalım, elimizdeki imkanlarla yapalım dedik. Elimizde eskiden kullandığımız bir yayık vardı. Bu yayığı balsavar yaptık. Artan maliyetlerden dolayı kendimiz yapalım dedik ve daha da ucuza getirdik. Toplam 200 lira para verdik. Maliyetsiz denecek kadar ucuza mal oldu. Yenisini araştırdığımda 4 buçuk, 5 bin lira olduğunu gördüm. Benim işimi bu görüyor. Bu yaptığımız balsavar 2 çerçeve alıyor, diğerleri ise profesyonel yapanlar 5-6 çerçeve alıyor. Ama 2 tanesi benim işimi görüyor. Bir tane bilye aldım, 5 tane somon aldım. 200 lira maliyeti var bunun. Elimizdeki imkanları kullandık.

"GEÇEN SENE BEN 1 KOVANDAN 30 KİLOGRAMA YAKIN BAL ALDIM. BU SENE 4 KOVANDAN 10 KİLOGRAM ANCA ÇIKMIŞTIR"

Önce yayığın içerisinin ölçüsünü aldık. Ölçülere göre çıtalar kestik. Çıtaları standart ölçülerine göre monte ettik. Yayığın ortasında dönen bir pervanesi var. Onun üzerine aparatlar yaparak pervanenin dönüp yaptığımız çerçevenin dönmesini sağladık. Geçen sene ben 1 kovandan 30 kilograma yakın bal aldım. Fakat bu sene 4 kovanım var. 4 kovandan 10 kilogram anca çıkmıştır. Rekoltenin kötü olmasının sebebi hava şartları. Ben ona bağlıyorum. Nisan ve mayıs aylarının yağışlı geçmesi, arının yavru atamaması, kendini geliştirememesi, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında hiç yağmur yağmaması, çiçeklerin kuruması, bitkinin yeşermemesi, hayvan da ortamda çiçek bulamadığı için bal yapamadı. Tüketimin az olmasına da bağlıyorum."