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Sinop'ta Ağustos Ayında Konut Satışları %15 Arttı

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Sinop'ta Ağustos ayında 390 konut satıldı. Bu satışlar, geçen yılın aynı ayına göre %15 artış göstermiştir. İpotekli konut satışları ise %17,6 azalmıştır.

Sinop'ta Ağustos ayında 390 konut satılırken, konut satışının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,0 arttığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Ağustos ayında Sinop genelinde konut satışları 390 adet olarak kayıtlara geçti. Konut satışlarının ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,0 arttığı görüldü. Sinop Merkez ilçesinde Ağustos ayında 113 adet konut satıldı. Merkez ilçesinde satılan konut sayısının Sinop genelindeki payı yüzde 29,0 oldu.

İpotekli konut satışları yüzde 17,6 azaldı

Ağustos ayında Sinop genelinde ipotekli konut satışları 28 adet olarak açıklandı. İpotekli olarak satılan konut sayısının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 7,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 8 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken 20 tanesinin de ikinci el satış olduğu belirlendi.

Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 362 adet oldu. Ağustos ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 92,8 oldu.

Sinop'ta ilk el konut satış sayısı 131 adet olarak gerçekleşti

Ağustos ayında Sinop genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,0 artarak 131 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 33,6 oldu.

Sinop genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 259 adet olarak gerçekleşti. Sinop'taki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 66,4 oldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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