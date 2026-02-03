Haberler

Sinop'ta 807 milyon TL'lik dev kamu yatırımı

Sinop'ta 807 milyon TL'lik dev kamu yatırımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop İl Özel İdaresi, gençlik, spor, sağlık, eğitim, kültür, turizm ve güvenlik alanlarında toplam 18 kamu projesi yürütmektedir. Projelerin toplam bedeli 807 milyon TL olup, bazıları tamamlanmışken diğerlerinde çalışmalar devam etmektedir.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından yürütülen "Yatırım Projeleri" kapsamında 2025 yılında il genelinde gençlik ve spor, sağlık, eğitim, kültür, turizm ve güvenlik alanlarında birçok önemli kamu yatırımı hayata geçirildi.

Sinop Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre, İl Özel İdaresi koordinesinde toplam 18 kamu projesinin yapım işi yürütülüyor. Sözleşme bedeli 807 milyon 968 bin TL olan yatırımların 5'i tamamlanırken, 4'ü geçici kabul aşamasına geldi, 9 projede ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tamamlanan projeler arasında Sinop Merkez'de tarihi bina cephe temizliği ve çatı onarımı, Boyabat İnönü İlkokulu restorasyonu, Gerze İlkokulu, TOBB Gelincik Ortaokulu ile Boyabat Halk Eğitim Merkezi yer aldı.

Geçici kabul aşamasındaki projeler arasında Türkeli 4 derslikli ilkokul, Gerze İmam Hatip Lisesi ve pansiyon binası, Durağan Jandarma Komutanlığı hizmet binası ile Gerze Hükümet Konağı ek binası bulunuyor.

Devam eden yatırımlar kapsamında ise Nisi Göleti çevre düzenlemesi, Türkeli Hükümet Konağı, Erfelek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Sinop Merkez Ada Aile Sağlığı Merkezi ve 112 birimleri, Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı, Ayancık İlkokulu, Boyabat TOBB Lisesi, istinat duvarı çalışmaları ve Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası gibi projeler yer alıyor.

Yetkililer, yatırımların Sinop'un eğitim, sağlık ve kamu hizmet altyapısını güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları netleşti
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları netleşti
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Murat Çepni dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı, DEM Parti'den tepki gecikmedi

Çepni dahil çok sayıda isme gözaltı! DEM Parti'den tepki gecikmedi