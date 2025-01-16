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Sinop'ta 2024 Yılında 2 Bin 685 Su Ürünleri Denetimi Gerçekleştirildi

Sinop'ta 2024 Yılında 2 Bin 685 Su Ürünleri Denetimi Gerçekleştirildi
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Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılında 2 bin 685 su ürünleri deneti yaparak 57 kişiye toplam 2 milyon 170 bin TL para cezası uyguladı. Sürdürülebilir balıkçılık hedefiyle denetimlerin artırıldığı açıklandı.

Sinop'ta 2024 yılında 2 bin 685 su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. 57 kişiye toplam 2 milyon 170 bin TL idari para cezası uygulandı.

Karadeniz'de sürdürülebilir balıkçılık ve doğal stokların korunması amacıyla 2024 yılında denetimler arttırıldı. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekiplerince 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında il genelinde balıkçı barınaklarında, karaya çıkış noktalarında, denizde, balıkçı teknelerinde, perakende satış yerlerinde, balık unu-yağı fabrikalarında, soğuk hava depolarında, işleme tesislerinde, yol güzergahlarında su ürünleri nakil araçlarında, yetiştiricilik tesislerinde karadan görüntüleme cihazları, havadan insansız hava araçları ve kontrol tekneleri ile denetimler gerçekleştirildi. 2024 yılında yapılan 2 bin 685 denetimde 57 kişiye toplam 2 milyon 170 bin 382 TL idari para cezası uygulandı. 61 adet su ürünleri av aracına ve 65 bin 979 kilo su ürünlerine el koyularak mülkiyeti kamuya geçirildi. Kaçak ve mevzuata aykırı olarak avlanan su ürünleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Sürdürülebilir su ürünleri ve sağlıklı gıda temini için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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