Sinop'ta 13 Kiloluk Dev Levrek Yakalandı

Sinop'ta balıkçılar tarafından 13 kiloluk levrek balığı yakalandı. Levrek, büyüklüğüyle görenleri şaşkına çevirdi.

Protein açısından en zengin balıklardan biri olan levrek, lezzeti açısından da vatandaşlar tarafından çok seviliyor. Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan 13 kiloluk dev levrek kilosu 800 liradan satışa sunuldu. Balık satıcısı İbrahim Coşkunarslan, "Bu sabah büyük bir mutluluk yaşadık. Görüntüsü ile hayrete düşüren bu balık protein açısından en yüksek balıklardan birisi. Bu tarz büyük balıkları genellikle restoranlara satıyoruz. Şimdilik sahibi bekliyor, kilosunu 800 liradan satıyoruz" dedi. - SİNOP