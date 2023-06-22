Sinop lakerdası için AB coğrafi işaret belgesi başvurusu yapılacak

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verilen lakerdaya AB coğrafi işaret belgesi almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yöresel lezzetler arasında yer alan lakerda, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa mutfağında da yer alacak.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verilen Sinop'un yöresel lezzetlerinden lakerdaya (tuzlu balık) Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret belgesi alınması için de çalışma yürütülüyor.

Kentte, balıkçılar tarafından avlanan iri palamutlardan yapılan lakerda, Sinop Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) başvurusu üzerine 17 Mayıs'ta Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edilerek coğrafi işaret belgesi aldı.

Ürünün Türkiye'nin yanı sıra Avrupa mutfağında da yer almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren oda yönetimi, ikinci adım olarak lakerdaya AB coğrafi işaret belgesi alabilmek için AB Coğrafi İşaret Komisyonu'na başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Sinop TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş, AA muhabirine, lakerdaya coğrafi işaret alabilmek için yaklaşık 2 yıl önce çalışmalara başladıklarını söyledi.

Lakerdanın gıda ürünü olmasından ötürü sürecin biraz uzun sürdüğünü anlatan Akbaş, detaylı incelemenin ardından Türkiye'de ilk kez bir deniz ürününün tescil belgesi almaya hak kazandığını dile getirdi.

"1-2 yıl içinde Avrupa coğrafi işareti alacağımıza inanıyorum"

Artık "Sinop lakerdası" adı altında üretilecek ürünün Avrupa mutfağında da yer almasını arzuladıklarını vurgulayan Akbaş, şunları kaydetti:

"Buradaki amacımız, daha önce annelerimizin, babalarımızın evlerde yaparak klasik yöntemle masalarımıza lezzet katan ürünün standardını belirlemek, biraz da bilmeyen insanlara kaliteli bir ürün olduğunu anlatabilmek. Ürünümüzle ilgili değişik yapım teknikleri olmakla birlikte aslında hepsinin özünde tuzlu balık ve bunun saklanma koşulları geliyor. Biz Türkiye'de bunu başardık. Başvurumuz sonucu tescil belgesini aldık. İkinci adım olarak Avrupa coğrafi işaret alabilmek için geçen hafta itibarıyla çalışmalara başladık. Bu sefer de çok kolay olmayacak. Rakiplerimiz var. Çünkü başka ülkelerde de bu ürünün üretimi var ama biz onlardan bir adım öndeyiz. Çünkü gerekli bilimsel çalışmalar elimizde var. 1-2 yıl içinde Avrupa coğrafi işareti alacağımıza inanıyorum."

Akbaş, lakerdanın yurt içinde tanıtımının yapılması için çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekerek, "Türkiye'deki tüm oda ve meclis başkanlarımıza, genel sekreterlere ürünün ulaştırılması sağlanıyor. Yine Sinop lakerdası olarak insanlara hediye edilebilmesi gibi faaliyetlerimiz olacak. Tabii coğrafi işaretli bir ürün olarak lakerdanın ticarette sürdürülebilir olmasını sağlamak gerekiyor. İnanıyorum, 2023 yılı palamut sezonu iyi geçerse Türkiye'de hiçbir noktada lakerda bilmeyen kimse kalmayacak." diye konuştu.