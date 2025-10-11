Haberler

Sinop İl Özel İdaresi'nden Yerli Üretimle Ekonomik Tasarruf

Sinop İl Özel İdaresi'nden Yerli Üretimle Ekonomik Tasarruf
Sinop İl Özel İdaresi, 2025 yılı yol yapım programları kapsamında altyapı malzemelerini kendi tesislerinde üreterek maliyetleri düşürüyor. Üretim faaliyetleri, Sinop'un yol yapım çalışmalarında hız kazandırırken yaklaşık 30 milyon TL'lik katma değer oluşturdu.

Sinop İl Özel İdaresi, 2025 yılı yol yapım programları kapsamında altyapı malzemelerini kendi bünyesindeki tesislerde üreterek hem maliyetleri düşürüyor hem de kurum bütçesine önemli katkı sağlıyor.

Bürnük Konkosör Tesisleri'nde yürütülen üretim faaliyetleri, Sinop genelindeki yol yapım ve bakım çalışmalarının hız kazanmasını sağlarken, yerli üretimle ekonomik tasarruf da sağlanmış oluyor.2025 yılı planlaması kapsamında tesiste yapılan üretimde, 65 bin metreküp elekaltı, 45 bin metreküp balast ve 10 bin metreküp mıcır üretilerek toplamda yaklaşık 30 milyon TL'lik katma değer oluşturuldu. İl Özel İdaresi yetkilileri, kendi tesislerinde üretim yapmanın hem malzeme teminini kolaylaştırdığını hem de yol yapım çalışmalarında sürekliliği sağladığını belirtti. - SİNOP

