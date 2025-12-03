Sinop İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı bütçesi: 1 milyar TL

Sinop İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı bütçe toplantısında, 2026 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Sinop İl Özel İdaresi'nin 2026 mali yılı bütçesi kalem kalem okunarak açık oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sinop İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı bütçesi, bir önceki yıla göre yüzde 51 artışla 1 milyar 57 milyon TL olarak belirlendi.

Sinop İl Özel İdaresi'nin; yol, su, kanalizasyon, altyapı ve üstyapı hizmetlerinden kırsal kalkınma projelerine, eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesinden çevre düzenlemelerine kadar geniş bir hizmet alanında çalışmalar yürüttüğü vurgulandı. Köylerin daha yaşanabilir bir yapıya kavuşması ve vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı ve etkin bir şekilde erişebilmesi için yoğun mesai harcadığı belirtilen İl Özel İdaresi'nin, 2026 yılında da kırsal kalkınma, eğitim, altyapı ve çevre yatırımlarını güçlendirerek çalışmalara devam edeceği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, bütçenin hazırlanmasına katkı sunan İl Genel Meclisi üyelerine ve İl Özel İdaresi personeline teşekkür edilirken, kabul edilen bütçenin Sinop'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - SİNOP