Haberler

Sinop İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı bütçesi: 1 milyar TL

Sinop İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı bütçesi: 1 milyar TL
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop İl Genel Meclisi, 2026 yılı bütçesini oy birliğiyle kabul etti. 2026 yılı bütçesi, bir önceki yıla göre yüzde 51 artışla 1 milyar 57 milyon TL olarak belirlendi. Bütçe, altyapı, kırsal kalkınma ve eğitim gibi alanlarda hizmetleri güçlendirecek.

Sinop İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı bütçe toplantısında, 2026 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Sinop İl Özel İdaresi'nin 2026 mali yılı bütçesi kalem kalem okunarak açık oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sinop İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı bütçesi, bir önceki yıla göre yüzde 51 artışla 1 milyar 57 milyon TL olarak belirlendi.

Sinop İl Özel İdaresi'nin; yol, su, kanalizasyon, altyapı ve üstyapı hizmetlerinden kırsal kalkınma projelerine, eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesinden çevre düzenlemelerine kadar geniş bir hizmet alanında çalışmalar yürüttüğü vurgulandı. Köylerin daha yaşanabilir bir yapıya kavuşması ve vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı ve etkin bir şekilde erişebilmesi için yoğun mesai harcadığı belirtilen İl Özel İdaresi'nin, 2026 yılında da kırsal kalkınma, eğitim, altyapı ve çevre yatırımlarını güçlendirerek çalışmalara devam edeceği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, bütçenin hazırlanmasına katkı sunan İl Genel Meclisi üyelerine ve İl Özel İdaresi personeline teşekkür edilirken, kabul edilen bütçenin Sinop'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm

Suçüstü yakalandığı rüşvet skandalını böyle savundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Destici eline kalemi alıp asgari ücreti hesapladı! Çalışanları heyecanlandıran rakam

Cumhur İttifakı ortağı yayında hesap yapıp asgari ücret rakamı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için dünya devleri sırada

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen isim için dünya devleri sırada
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımına elendi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig ekibine elendi
Tabela yine değişiyor! Akaryakıta dev bir zam daha yolda

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Dev bir zam daha geliyor
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Telebar soruşturmasında çarpıcı detay! 'Vestiyer ücreti' adı altında para almışlar

Kamera kayıtlarını inceleyen polis şeytani planı ortaya çıkardı
Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı

Kazımcan'ın gözünü bu hale getiren şahıs hakkında karar
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
Emeklileri heyecanlandıran gelişme: Ankara kulislerinde 'seyyanen zam' hareketliliği var

Emeklileri heyecanlandıran gelişme! Ankara kulisleri hareketlendi
Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor! Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı

Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor
Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı

Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı
MasterChef şampiyonunun çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı

MasterChef yarışmacısının çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı
VAR'da yeni dönem! İşte çok konuşulacak o değişiklikler

VAR'da yeni dönem! İşte çok konuşulacak o değişiklikler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.