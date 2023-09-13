Sinop Havalimanı'nda Ağustos ayında 12 bin 23 yolcuya hizmet verildi.

Sinop Havalimanı'nın 2023 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklamaya göre, Sinop Havalimanı'nda ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 12 bin 23 yolcuya hizmet verildi. Ağustos ayında Sinop Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 110'a ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise Ağustos ayında toplamda 132 ton oldu. - SİNOP