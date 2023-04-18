Sinop Güç Birliği Derneği, Ramazan'da bin 250 aileye ulaştı

Sinop'ta 2013 yılında yardımsever vatandaşlar tarafından kurulan, heyeti valilik tarafından belirlenen Güç Birliği Derneği, Ramazan ayında bin 250'ye yakın ihtiyaç sahibine yardım kolileri ulaştırdı.

Sinop'ta 2013 yılında yardımsever vatandaşlar tarafından kurulan, heyeti valilik tarafından belirlenen Güç Birliği Derneği, Ramazan ayında bin 250'ye yakın ihtiyaç sahibine yardım kolileri ulaştırdı.

Sinop'ta birçok farklı meslekten insanların ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla bir araya geldiği Güç Birliği Derneği, bu yıl Ramazan ayı boyunca yaklaşık bin 250 kişiye yardımını ulaştırdı. Yardım çalışmalarının tamamen bağımsız ve titizlikle yürüttüklerini belirten Dernek Başkanı Erdoğan Altay, "İşçi, emekli, doktor birçok kesimden insanların kurduğu bağımsız, sadece desteğini Sinop halkından ve Türkiye'den alan tüm gönüllüler tarafından yürüyen bir hareket bizimki. Ramazan ayında Sinop'ta 750 tane yerli, 300'e yakın depremzede aileye ve 180 tane de mülteciye yardım yaptık. Şu anda da son 30 başvurumuz için gelecek yardımları dağıtarak mübarek Ramazan ayını tamamlamış olacağız. Toplamda bin 250'nin üzerinde bir rakama ulaşıyoruz" diye konuştu.

Valilik koordinesinde diğer yardım kuruluşlarıyla da iletişimde olduklarını belirten Altay, farklı derneklerden ve yakın zamanda yardım almamış olan vatandaşları seçtiklerini kaydetti. - SİNOP