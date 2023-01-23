Sinop-Gerze dolmuş tarifesine 5 TL zam Ekonomi Haberleri Sinop-Gerze arası yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde geçerli olan tarifede değişikliğe gidilerek tüm mevkilere 5 TL zam yapıldı. Sinop-Gerze arası yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde geçerli olan tarifede değişikliğe gidilerek tüm mevkilere 5 TL zam yapıldı. Gerze Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı tarafından, Sinop-Gerze arası yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde geçerli olan ücret tarifesi yeniden düzenlendi. Buna göre ücretlere 5 TL'lik zam yapılırken, Gerze- Sinop arası öğrenci tarifesi 28 TL, normal vatandaş için 30 TL oldu. Kararın 20 Haziran 2022 tarihinde sunulan mecliste alındığı ve zammın vatandaşlara yansıtılmasının bekletildiği öğrenildi. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Sinop Ekonomi Haberler

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