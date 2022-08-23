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Sinop ekonomi haberleri... Sinop Belediyesi'ne 12 beden işçisi alımı

Ekonomi Haberleri

Sinop ekonomi haberleri... Sinop Belediyesi'ne 12 beden işçisi alımı

Sinop ekonomi haberi... Sinop Belediyesi bünyesinde 5 ay süreyle beden işçisi olarak çalışacak 12 kişi için asil ve yedek liste açıklandı.

Sinop Belediyesi bünyesinde 5 ay süreyle beden işçisi olarak çalışacak 12 kişi için asil ve yedek liste açıklandı.

5620 sayılı Kanun çerçevesinde Sinop Belediyesi bünyesinde 5 ay süreyle çalışacak beden işçileriyle ilgili açılan ilan üzerine başvuru yapanlar arasından seçilen 12 kişi belli oldu. 48 kişinin mülakata girdiği başvuruda çalışmaya 12 kişi hak kazandı.

Resmi açıklamayı internet sayfasında paylaşan Sinop Belediyesi, 12 asil kazanan ve 12 yedek listeyi yayımladı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sinop Ekonomi Haberler

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