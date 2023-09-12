Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 15 kişi alınacak

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesine Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde toplam 15 kişi alınacak. Başvurular 13-17 Eylül tarihleri arasında İŞKUR web sitesi ve Alo 170 iletişim hattı üzerinden gerçekleşecek.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesine Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde toplam 15 kişi alınacak.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla toplam 15 kişilik TYP açılacak. Kontenjan sayıları Sinop 11, Gerze, 2, Ayancık 2 kişi olarak açıklandı. Başvurular 13-17 Eylül tarihleri arasında İŞKUR web sitesi ve Alo 170 iletişim hattı üzerinden gerçekleşecek. Kura çekilişi 20 Eylül tarihinde yapılacak. Program 26 Eylül tarihinde başlayacak, 25 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. - SİNOP