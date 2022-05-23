Sınırın sıfır noktasındaki atıl araziyi getirisi yüksek ürünle tarıma kazandırdı - Haberler

Kilis'te yaşayan Metin Aslan Tutlu, Suriye sınırının sıfır noktasında yaklaşık 20 yıldır atıl durumda bulunan arazisini, getirisi yüksek alternatif ürün zahterle (bir çeşit kekik) tarıma kazandırdı.

Ticaretin yanı sıra çiftçilikle uğraşan 40 yaşındaki Tutlu, merkeze bağlı Demirışık köyünde bulunan atıl durumdaki arazisini tarıma kazandırmak için yaklaşık 2 yıl önce alternatif ürünler üzerine araştırma yapmaya başladı.

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki zahter üretimi üzerine yoğunlaşan Tutlu, Suriye sınırının sıfır noktasındaki arazisinin bu ürüne elverişli olduğunu belirledikten sonra geçen yıl 6 dönüme zahter ekti.

Tutlu, hem baharat olarak hem de sanayide kullanılan zahterle bölgedeki diğer çiftçilere de örnek olmayı amaçlıyor.

Metin Aslan Tutlu, AA muhabirine, zahterin getirisinin tahıl ürünlerinden daha iyi olduğunu söyledi.

Geçen yıl 6 dönüme ektikleri zahterin bu yıl ikinci hasadını yaptıklarını anlatan Tutlu, "Susuz ve gübresiz olduğu halde umduğumuzdan daha çok verim elde ettik. Birim alanından dönüme ortalama 250 kilogram ürün almayı planlıyoruz. Sulu ve gübreli olduğu zaman dönümü 600 kilograma kadar bulacaktır." dedi.

Tutlu, atıl durumdaki araziyi getirisi yüksek ürünle tarıma kazandırdıklarını dile getirerek "Burası 20 yıldır tamamen boş, atıl durumdaki bir araziydi. Biz burayı değerlendirdik. Alt tarafından da kendiliğinden yetişen zahterler var. Toprağın yapısı da düzgün. Bu ürünü bulunca bu toprağı değerlendirelim istedik." diye konuştu.

"Yılda 2 veya 3 hasat"

Zahteri taze olarak hasat ettikten sonra kentteki iş yerlerine sattıklarını belirten Tutlu, şöyle konuştu:

"Bir kısmını da salamura olarak değerlendiriyoruz. Bir de zeytinyağlı yapıyoruz. Zeytinyağının içerisine limon ve toz biber kullanarak zeytinyağlı zahter salamurasını yapıyoruz. Bu ürün de kahvaltılarda kullanılıyor. Son hasatta da tohum haline geldiğinde kurutmaya alıyoruz. Şu an alan susuz olduğu için yılda 2 veya 3 hasat yapacağız ama sulama ve gübre olduğu zaman 5-6 hasat yapılıyor."

Salamura yaptıkları zahtere daha çok İstanbul'dan talebin olduğunu söyleyen Tutlu, toptan zahterin kilogramını 25 liradan, zeytinyağlı salamurayı da 60 liradan sattıklarını, pazarda ise tazesinin 30-35 lira arasında satıldığını bildirdi.

"Ekonomik getirisi çok fazla"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle yöresel yetiştirilen ürün desenlerinde değişikliklerin başladığını söyledi.

Alternatif ürün olarak çiftçileri tıbbi ve aromatik bitkilere yönlendirdiklerini ifade eden Kökçüoğlu, şunları kaydetti:

"Tıbbi ve aromatik bitkiler diğer ürünlere göre nispeten birim alanından daha fazla ürün elde edildiği için ekonomik getirisi çok fazla. Bununla birlikte ilimizde son zamanlarda çörek otu, kişniş, kimyon, dağ zahteri dediğimiz kekik yetiştiriciliği de artmaya başladı. İlimizde yaklaşık 50 dekarda kekik yetiştiriciliği yapılıyor. Çiftçilerimizin birim alanından daha fazla ürün almaları için bunu anlattığımız zaman bu ürünün yetiştiriciliğine de teşvik ediyoruz."

Zeytinin ana vatanı Kilis'te zeytinyağına lezzet katan zahterin aynı zamanda bir şifa kaynağı olduğuna dikkati çeken Kökçüoğlu, bitkisel çay, baharat, gıda ve ecza sanayisinde de kullanılan zahteri çiftçilerin pazarlama konusunda sıkıntı çekmediğini ifade etti.

Kentteki atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması için zahterin alternatif olarak ön plana çıktığını anlatan Kökçüoğlu, "Şehirleşme oranının yükselmesi, toprak yapısından, kuraklığın artmasından dolayı arazilerimizin bir kısmı ciddi anlamda atıl olarak kaldı. Bu atıl arazilerin de tarıma kazandırılması noktasında da zahteri çok önemsiyoruz. Gelir noktasında iyi bir getirisi olduğunu fark ediyoruz." diye konuştu.