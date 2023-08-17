Kilis Karası olarak bilinen, kentin adıyla da özdeşleşen 'Kilis Horoz Karası' cinsi üzümün hasadına başlandı. Üzümün kilosu tarlada 5 TL'den, marketlerde ise 25 TL üzerinden alıcı buluyor. Üzüm üreticilerinin bir kısmı fiyatların düşük olması nedeniyle üzümlerini kurutmalık olarak değerlendirmek için çalışmalara başladı.

Sınırın sıfır noktasında üzüm hasadı başladı

'Horoz Karası' üzümünde düşük rekolte

KİLİS - Kilis Karası olarak bilinen, kentin adıyla da özdeşleşen "Kilis Horoz Karası" cinsi üzümün hasadına başlandı. Üzümün kilosu tarlada 5 TL'den, marketlerde ise 25 TL üzerinden alıcı buluyor.

Türkiye'de önemli bağcılık bölgelerinden biri olan sınır kent Kilis'te, Horoz Karası cinsi üzümün hasadına başlandı. Sofralık olarak da tüketilen üzümün kilosu tarlada 5 TL'den, marketlerde 25 TL üzerinden satılıyor. Üzüm üreticilerinin bir kısmı fiyatların düşük olması nedeniyle üzümlerini kurutmalık olarak değerlendirmek için çalışmalara başladı. Kilis'in Musabeyli İlçesi ve köylerinde daha fazla yetiştirilen üzümde, kuraklık ve afetlerden dolayı rekoltenin düşük olduğu bildirildi. Kavurucu sıcağın altında bağlarda üzüm hasadı yapan tarım işçilerinin de zorlu mesaisi devam ediyor.

"İlk hasat Suriye sınırında yapıldı"

Horoz Karası üzümünün Kilis'teki ilk hasadı Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Süngütepe köyünde yapıldı. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, Kilis Karası üzümünün hüzünlü hasadına başlandığını ifade ederek, "Kilis'te yaklaşık 160 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılmaktadır. Üzümler yaş ve kuru olarak piyasaya sürülüyor. Bu yılın rekoltesinde düşüklüğün sebebi iklim şartları. Sıcaktan zor konuşurken alın teri döktükleri tarlalarda üreticiler hasat yapıyor. Kilis Horoz Karası oldu gönül yarası çünkü 3 kilogram üzüm satarsam 1 bardak çay içebilirim. Fiyatların çok yüksek beklediğimiz senede fiyatların çok düşük olması üzüm üreticilerini mağdur ettiğinin" dedi.

Babasının vefatından sonra çiftçi olarak tekrar memleketine döndüğünü söyleyen Çiftçi Ahmet Azkanmaz,"5 dil biliyorum ve ekmek paramı yabancı dillerden çıkartarak gitmediğim ülkede kalmadı. Babam vefat ettikten sonra hep aklıma getirdim. Bağ ve tarlaların boş kaldığını, çiftçilik yapmam gerektiğini düşündüm. 5 dili ve yaşantımı geride bırakıp köyüme gelerek çiftçiliğe başladım ve şuan üzüm hasadı yapıyoruz. Üzüm üreticileri olarak umduğumuz hasat yok ve hem fiyat, hem de rekolte yönünden sıkıntı çekiyoruz" diye konuştu.