Sınırda karbon düzenlemesi mekanizması GTO'da anlatıldı

Üretim sektörünü yakından ilgilendiren ve 1 Ekim 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan "Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması" Gaziantep Ticaret Odası-Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen bilgilendirme seminerinde anlatıldı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından desteklenen ve Gaziantep Ticaret Odasınca yürütülen Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan ve projeye katkılarından dolayı EBRD ve IDEMA'ya teşekkür eden GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, "Hepimiz çok iyi biliyoruz ki 'yeşil dönüşüm' dediğimiz süreç, küresel ekonomide derin bir dönüşüme yol açarak uluslararası rekabet şartlarını ve kurallarını değiştirecek" dedi. Türkiye'nin başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere uluslararası ekonomideki varlığının "Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planı" ve "Paris İklim Antlaşması" ile çerçevesi çizilen yeşil dönüşüm sürecine uyumu ölçüsünde olacağını ifade eden Başkan Yıldırım "Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezini kurmamızın amacı da işletmelerimize bu dönüşüm sürecinde bugünkü seminerde olduğu gibi hem bilgilendirme hem de firmaya özel danışmanlık hizmeti yoluyla rehberlik etmek. Bildiğiniz üzere Avrupa Birliği, Sınırda Karbon Mekanizmasını yürürlüğe sokuyor. Bu mekanizma ile AB, sınırları içerisinde uyguladığı emisyon ticaret sistemini, uluslararası bir boyuta taşımak istiyor. AB'nin kendi üreticilerine uyguladığı karbon ile ilgili çeşitli vergiler, onları diğer üreticilerin karşısında dezavantajlı duruma getiriyor. 1 Ekim 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan Mekanizmada uygulama nasıl olacak, işletmelerimizin ne gibi yükümlülükleri olacak bunların tüm detaylarını dinlemek için de bu organizasyonu tertip ettik" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep bu değişimden fazlasıyla etkilenecek"

Üretim ve ihracat kenti olan Gaziantep'in yeşil dönüşüm sürecinden fazlasıyla etkileneceğini vurgulayan Yıldırım, "Gaziantep ihracat pazarının %20'sini Avrupa Birliği ülkelerinden oluşuyor. Türkiye için de çok önemli bir dış ticaret partneri Avrupa Birliği İhracatımızın %40'dan fazlasını AB bölgesine yapıyoruz. Üstelik ihraç ettiğimiz ürünlerin büyük bir kısmı karbon yoğun ürünlerden oluşmakta İleride çerçevesinin daha da genişlemesi beklenen Sınırda Karbon Mekanizmasına uyum için tüm Türkiye olarak gerekli hazırlıkları yapmak durumundayız. Dolayısıyla hem pazarı kaybetmemek, hem rekabetçiliğimizi korumak hem de iklim değişikliği ile mücadele etmek için dönüşmek zorundayız" ifadelerine yer verdi.

"İşletmelerimizi iyileştirmek için destek adımları atacağız"

Başkan Yıldırım'ın ardından kürsüye gelen IDEMA Genel Müdür Yardımcısı Sait Beyazyürek de Yeşil Dönüşüm süreciyle ilgili işletmelerin farkındalığı olduğunu ve bir şeyler yapmaları gerektiğini bildiklerini ifade ederek, "İşletmelerimiz tedarik zincirinde olabilmek için bu dönüşüm sürecine ayak uydurmak durumunda. Bu konuda işletmelerimizde bir farkındalık var fakat harekete geçilmesi, aksiyon evresine, çözüm evresine geçilmesi gerekiyor. GTO- Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi bünyesinde yapacağımız çalışmalar da aslında temelde Yeşil Dönüşüm Karnesi Uygulamasını beraberinde getirecek. İşletmelerin analizi çıkarılacak. Ne durumda oldukları, ne gibi ihtiyaçları olduğunu ortaya çıkartmış olacağız. Bu sayede de iyileştirecek destek adımları atacağız" şeklinde konuştu.

"Gaziantep de EBRD'nin yeşil şehirler inisiyatifinin bir parçası"

EBRD Kıdemli Bölge Yöneticisi Serpil Çetinçift ise iklim değişikliğinin pek çok zararını gün geçtikçe daha da yakından deneyimlediklerini ifade ederek, "Bu nedenle EBRD aldığı kararla 2025 yılına kadar yapacağı yatırımların en az yüzde 50'sinin yeşil olmasını taahhüt etti. Enerji yoğun sektörlerin mümkün mertebe karbon nötr olmasına yönelik hedefler belirlendi. Türkiye dahil yeşil dönüşüm sürecinin hızlanması iklim hedeflerinin güçlendirilmesi, sanayi üretimlerinin karbonsuzlaştırılması gibi değişimlerin benimsenmesi noktasında çalışmalar yapmak en önemli hedeflerimiz arasında. Bu anlamda Gaziantep Ticaret Odası gibi ortaklarımızla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. İnanıyorum ki GTO Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi ile de yeşil dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlayacağız. Memnuniyetle belirtmeliyim ki Gaziantep de EBRD'nin yeşil şehirler inisiyatifinin bir parçası" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi Proje Takım Lideri Serdar Kabukçuoğlu, proje hakkında bilgi verdi, Çevre Mühendisi Ali Tellioğlu moderasyonunda da seminer gerçekleştirildi.

Seminerin devamında ise T.C. Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Özge Öktem, "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Yönetmeliği ve Uygulanması"; Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi & Yeşil Akademi Platformu Kurucusu Prof. Dr. Esra Yüksel Acı, "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının Ekonomiye Etkisi"; ÇİMSA Sürdürülebilirlik Yöneticisi Zeynep Selin Güler de "AB Düzenlemeleri ve Sınırda Karbon Mekanizması İyi Uygulama Örnekleri" konulu sunum yaptı. - GAZİANTEP