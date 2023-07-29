Singapur, Hindistan'dan pirinç ihracatı muafiyeti talep ediyor

Singapur, Hindistan'ın basmati olmayan pirinç ihracatını yasaklamasının ardından muafiyet sağlanması için harekete geçti. Singapur Gıda Ajansı, farklı pirinç çeşitlerinin diğer ülkelerden alımı için çalışmalar yürüttüklerini ve Hindistan yetkilileriyle temaslarda bulunduklarını açıkladı.

Singapur'un, Hindistan'ın basmati cinsi olmayan beyaz pirinç ihracatını yasaklamasının ardından, bu konuda kendilerine muafiyet sağlanmasını talep ettiği bildirildi.

Channel News Asia'nın haberine göre, Hindistan'ın basmati olmayan pirincin yurt dışı satışını durdurması sonrasında Singapurlu yetkililer, yasaktan muaf tutulmak için harekete geçti.

Singapur Gıda Ajansı (SFA), farklı pirinç çeşitlerinin diğer ülkelerden alımı için ithalatçılarla yakın çalışma yürüttüklerini ve Hint yetkililerle de yasak muafiyeti için temaslarda bulunduklarını açıkladı.

Açıklamada, Singapur'un basmati olmayan pirinç ithalatının yaklaşık yüzde 17'sini ve tüm pirinç ithalatının yaklaşık yüzde 40'ını Hindistan'dan karşıladığı ancak 30'dan fazla ülkeden pirinç ithalatı yaptığı kaydedildi.

SFA, Hindistan'ın ihracat yasağının pazara etkisini azaltmak için çalışacaklarını ancak tüketicileri farklı pirinç çeşitlerine ve diğer karbonhidratlı gıdalara yönelmeleri için de teşvik ettiklerini bildirdi.

Dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı Hindistan, 20 Temmuz'da yurt içi pirinç fiyatlarını dengelemek için basmati olmayan pirinç ihracatını derhal durduracağını açıklamıştı.