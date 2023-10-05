Singapur'da Otomobil Yetki Belgesi Ücreti 100 Bin Doları Aştı

Singapur'da otomobil almak için gereken 10 yıllık yetki belgesi (COE) ücretleri, talebin artmasıyla birlikte yükseldi. En düşük yetki belgesi maliyeti 104 bin dolar olurken, açık kategorisindeki yetki belgesi ise 152 bin dolara çıktı. Singapur'da hükümetin kontrolünde olan yetki belgeleri, vergiler ve COE zorunluluğu nedeniyle otomobil alımında en pahalı ülke konumuna getiriyor.

Singapur'da otomobil almak için gerekli olan "yetki belgesi"nin ücreti 100 bin doları aştı.

BBC'nin haberine göre, ülkedeki trafik sıkışıklığını önleme tedbirleri kapsamında otomobil alımlarında 10 yıllık "yetki belgesi" (COE) şartı bulunuyor.

Kovid-19 salgınının ardından şahsi araçlara talebin artmasıyla COE yetki belgelerinin ücreti de yükseldi, en düşük yetki belgesinin maliyeti 104 bin dolar oldu.

Tüm araçlar için geçerli "açık" kategorisindeki yetki belgesi ise 152 bin dolara çıktı.

Hükümetin halkı toplu taşımayı kullanmaya teşvik ettiği yaklaşık 5,5 milyonluk Singapur'da 2022 sonunda yaklaşık 1 milyon şahsi otomobil bulunuyordu.

Şehir-devlet Singapur'da hükümetin kontrolünde ve sınırlı sayıda olan "yetki belgesi", açık artırmayla da satılabiliyor.

Ülkedeki vergiler ve COE zorunluluğunun Singapur'u otomobil alımında en pahalı ülke konumuna getirdiği ifade ediliyor.

Singapur'da motosiklet, ticari ve binek araçlar için ise farklı türde COE yetki belgeleri bulunuyor.