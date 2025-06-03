Sinema ve Tiyatro Seyirci Sayısında Rekor Artış

Sinema ve Tiyatro Seyirci Sayısında Rekor Artış
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Kovid-19 salgını sonrası sinema ve tiyatro seyirci sayısında büyük bir toparlanma yaşandı. Son 5 yılda sinema seyirci sayısı 129 milyonun üzerine çıkarken, tiyatro seyircisi sayısı da 25 milyona yaklaştı.

Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen sinema seyirci sayısı son 5 yılın toplamında 129 milyona, tiyatro seyirci sayısı da 25 milyona yaklaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun 2024 yılına ilişkin "Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri"nden yaptığı derlemeye göre, Kovid-19 salgını ve teknolojideki gelişmelerin etkilerine karşın ülkede tiyatro ve sinemaya ilgi devam ediyor.

Geçen yıl 2 bin 776 salonda 317 bin 274 koltukta sinemaseverler ağırlandı.

Sinema salonu ve koltuk sayısındaki artışa paralel olarak gösterilen yerli ve yabancı film satışlarında da artış görüldü.

Sinema seyirci sayısı Kovid-19 salgını sonrasındaki toparlanma eğilimini geçen yıl da sürdürdü. Seyirci sayısı, salgın dönemde uygulanan tedbirlerle birlikte 2020'de 17 milyon 226 bin 952, 2021'de ise 12 milyon 418 bin 777 kişiye kadar gerilemişti. Ancak 2022'de salgının etkilerinin kalkmaya başlamasıyla sinema seyirci sayısında büyük artış görüldü ve 35 milyon 754 bin 644 kişiye ulaşıldı.

İlerleyen yıllarda seyirci sayısı 30 milyonun üzerinde kalmaya devam ederken bu sayı 2023'te 31 milyon 5 bin 844, geçen yıl ise 32 milyon 538 bin 289 olarak kayıtlara geçti.

Son 5 yılın toplamında seyirci sayısı 128 milyon 944 bin 506 oldu.

Tiyatro seyircisinde rekor

Sinema seyirci sayısına benzer şekilde tiyatro seyirci sayısı da salgın sonrası toparlanma eğilimini geçen sezon da sürdürdü.

Salgın etkilerinin görüldüğü 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında sırasıyla 4 milyon 492 bin 293 ve 714 bin 864'e kadar gerileyen tiyatro seyirci sayısı, bir sonraki sezonda salgının etkilerinin azalmasıyla 5 milyon 451 bin 627 kişiye çıktı.

2022-2023 sezonunda 6 milyon 279 bin 512 olarak hesaplanan tiyatro seyirci sayısı, geçen sezon ise 8 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdı. Son 5 sezonda ulaşılan tiyatro seyirci sayısı da 25 milyona yaklaştı.

Böylece, sinema ve tiyatro seyirci sayısı söz konusu sürede 153 milyon 935 bin 988 oldu.

Son 5 yılda sinema ve tiyatro seyirci sayıları şöyle:

Toplam Sinema SeyircisiToplam Tiyatro Seyircisi
YılSayıSezonSayı
202017.226.9522019-20204.492.293
202112.418.7772020-2021714.864
202235.754.6442021-20225.451.627
202331.005.8442022-20236.279.512
202432.538.2892023-20248.053.186
TOPLAM128.944.506TOPLAM 24.991.482

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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