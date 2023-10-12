Sincan Belediyesi'nden üreticilere 500 ton tohum desteği

ANKARA - Sincan Belediyesi, ilçedeki tarımsal üretimi desteklemek adına çiftçilere 500 ton tohum desteğinde bulundu.

Sincan Belediyesi, ilçedeki tarımsal üretimi desteklemek adına başlattığı tohum desteği çerçevesinde üreticilere 500 ton tohum desteğinde bulunuyor. Ankara'nın Sincan ilçesi Yenipeçenek köyünde, üreticilerle bir araya gelen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çiftçilere yapılan desteğin üretime destek olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz, özellikle pandemi gibi bir süreç atlattık ve hatırlarsanız bütün dünya büyük bir kriz yaşadı. Üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha o zaman gördük. Çünkü o zaman üretim zincirlerini de kopmalar oldu. Tedarik zincirlerini de kopmalar oldu ve insan birçok şeyden belki yok. Yaşayabilir ama yemeden içmeden yaşayamazsınız. Tarımdır işte toprak işte yani ne yiyorsa topraktan yani siz üreticiler aslında bütün ülkeyi doyuruyorsunuz, bütün dünyayı doyuruyorsunuz yani. İfade ettiğiniz anlamı böyle basit sözcüklerle söylemekle karşılıklı bulacağını düşünmüyorum. O yüzden ben de il müdürümüz de bahsetti, belediyecilik artık klasik eski işte yol yaptım kaldırım yaptım demekle bitmiyor. Yani işte üretimle ilgili belediyecilik de ortaya koymanız lazım. Tarım belediyecinin de ortaya koymanız lazım. Endüstri belediyecinin de sanayi belediyecinin de ortaya koymanız lazım. Sincan bu anlamda da çok farklı bir özellik arz ediyor biliyorsunuz" dedi.

"Ankara ihracatının üçte ikisini Sincan yapıyor"

Sincan'ın sahip olduğu 880 kilometrekarelik yüz ölçümünün üçte ikisinde ekilebilir ve dikilebilir alan olduğunu dile getiren Sincan Belediye Başkanı Ercan, "Birçok üründe Polatlı'yla, Gölbaşı'yla yarışıyoruz. 550 kilometrekareye alanımız ekilebilir, dikilebilir alanlardan oluşuyor ve sanayide zaten Ankara'nın sanayi üssüyüz. Bırakın Ankara'yı bölgenin sanayi üssüyüz. Ankara ihracatının üçte ikisini Sincan yapıyor. Bölgemizde bine yakın fabrika var, 5 tane organize sanayi bölgesi var. Bu organize sanayilerde yaklaşık 700 tane fabrika var. Ankara'ya gelen dövizin üçte ikisini Sincan'daki üretim sağlıyor. Dolayısıyla Sincan hem sanayi şehri hem tarım şehri hem yaklaşık 700 bin insanın yaşadığı orta ve lise seviyesinde 110 bin genç var. Böylesine dinamik bir şehir, böylesine genç bir şehir. Dolayısıyla burada belediyeye belediyecilik öyle standart klasik şunu yaptım, bitti, planla olacak iş değil" ifadelerini kullandı.

"50 milyon TL'lik bir katma değeri ifade ediyor"

Geçen yıl 400 ton buğday tohumu desteği yaptıklarını aktaran Ercan, "Şimdi 500 ton destek veriyoruz. Bu 10 bin dönümlük bir alanın ekilmesi anlamını taşıyor. Bu da ilçemiz için en az 50 milyon TL'lik bir katma değeri ifade ediyor. İşte tohumluk ayçiçeği yağı, ayçiçeği tohumu desteğimiz oldu işte onlardan. 6 bin dönümlük alana ekim sağlandı bu desteklerle ve yaklaşık 80 milyon TL'lik ilçe ekonomimize bir katkısı oldu" diye konuştu.