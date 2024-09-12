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Şimşek: Sermaye girişleri son 1 yılda 43,3 milyar dolara ulaştı

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları program sayesinde sermaye girişlerinin son 1 yılda 43,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Ayrıca temmuzda 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uygulamaya koyduğumuz programımıza olan güven sayesinde sermaye girişleri (rezerv hariç net hata ve noksan dahil) son 1 yılda 43,3 milyar dolara ulaştı. Temmuzda 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşirken son 1 yılda toplam giriş 34,5 milyar dolar oldu" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temmuzda yıllık cari açığın 20 milyar doların altına gerilediğini belirterek, "Düşen cari açık ve artan dış kaynak girişleri kalıcı rezerv birikimine katkı sağlıyor. Uygulamaya koyduğumuz programımıza olan güven sayesinde sermaye girişleri (rezerv hariç net hata ve noksan dahil) son 1 yılda 43,3 milyar dolara ulaştı. Temmuzda 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşirken son 1 yılda toplam giriş 34,5 milyar dolar oldu. Geçen yıl yüzde 0,5'e kadar gerileyen yurt dışı yerleşiklerin Devlet İç Borçlanma Senedi stokundaki payı temmuzda yüzde 8,7'ye çıktı" dedi.

'KAZANIMLARIMIZI YAPISAL REFORMLARLA KALICI HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Bakan Şimşek, "Bankacılık ve reel sektörün tahvil dahil dış borç çevirme oranları geçen yılın ilk 5 ayında yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesindeydi. Temmuzda yıllıklandırılmış oranlar sırasıyla yüzde 162 ve yüzde 121'e yükseldi. Makroekonomik ve finansal istikrarda elde ettiğimiz kazanımları yapısal reformlarla kalıcı hale getirmeyi ve daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Özellikle teknolojik dönüşümü hızlandıran, rekabetçiliği artıran ve finansman kalitesini iyileştiren uluslararası doğrudan yatırımları ülkemize çekmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Şimşek Ekonomi Finans Güncel Maliye

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