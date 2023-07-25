Şimşek: Merkez Bankası kararları cari açığı azaltmaya ve enflasyonu düşürmeye yönelik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankasının yeni açıkladığı kararların cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yönelik olduğunu belirtti. Şimşek, sınırlı kaynakların ihracata ve yatırımlara kanalize edileceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankasının yeni açıkladığı kararların cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yönelik olduğunu belirterek, "Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, Merkez Bankasının seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında gerçekleştirdiği düzenlemelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, "Merkez Bankasının bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.