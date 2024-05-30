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Şimşek: Mayısta dış ticaret açığı ve cari açıkta düşüş bekliyoruz

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta düşüş beklediklerini söyledi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı. Bu durum cari açığa da yansıyacak. Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz. Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz. Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Sosyal Medya Ekonomi Güncel Haberler

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