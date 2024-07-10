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Şimşek: Enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, istihdamın arttığını ve işsizlik oranının düştüğünü belirterek, enflasyonu düşürmek ve gelir dağılımını iyileştirmek için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz" dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı işsizlik verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Şimşek, "İşgücü piyasasındaki olumlu seyir sürüyor. Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre; istihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1,3 milyona ulaştı. ?İşgücüne katılım oranı yüzde 54,5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı. ?İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e geriledi. Programımızın nihai amacı sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışıdır. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Mehmet Şimşek Maliye Ekonomi Güncel Haberler

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