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Şimşek: Enflasyonla mücadele süreç işidir

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelenin bir süreç olduğunu ve yıllık enflasyondaki düşüşün 2024 yılından itibaren başlayacağını belirtti. Ayrıca 2023 yılı bütçe açığının milli gelire oranla yüzde 6'nın altında olmasını beklediklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon ile mücadele bir süreç işidir, yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı ortasından itibaren başlayacak. 2023 yılı bütçe açığının milli gelire oranla yüzde 6'nın altında olmasını bekliyoruz. Sürdürülebilir yüksek büyüme, kalıcı refah artışı ancak ve ancak fiyat istikrarı ile mümkündür" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forumu'na katıldı. Küreselleşmenin hız kesmesi, artan korumacılık, yaşlanan dünya nüfusu, yüksek borçluluk ve iklim değişikliğinin getirdiği problemler yeni bir çağın başlangıcını gösterdiğini belirten Şimşek, "Bu problemler, küresel büyüme ve küresel ticaret hacmi üzerinde önümüzdeki 5 senede olumsuz etkide bulunacaktır. Türkiye, tüm bu hususlarda önemli avantajlara ve fırsatlara sahiptir. Jeopolitik konumumuz sayesinde dost ve yakın ülkelerden tedarikte en iyi adaylardan birisiyiz. Gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığımızda, güçlü bir büyüme performansı gösteriyoruz. Ayrıca bu performansı gösterirken, borçluluk seviyemizi de diğer ülkelere kıyasla da düşük tutmayı başardık. Dünya nüfusunun hızla yaşlandığı bir dönemde görece genç ve dinamik nüfus yapımız bizi diğer ülkelerden olumlu ayrıştırıyor. Gelecek dönemin en önemli konularından olan iklim değişikliği ile mücadelede de gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

"2023 yılı bütçe açığının milli gelire oranla yüzde 6'nın altında olmasını bekliyoruz"

Sahip olunan fırsatlardan en iyi şekilde faydalanmak için kapsayıcı bir program uygulamaya başladıklarının altını çizen Şimşek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme, kalıcı refah artışı ancak ve ancak fiyat istikrarı ile mümkündür. Bu sebeple en temel önceliğimiz enflasyonla mücadeledir. Programımız başarılı bir şekilde işliyor. Programın olumlu yansımaları finansal göstergelerin ardından makro göstergelerde de görülmeye başlandı. Büyümede dengelenmeye doğru yol alırken, cari açık düşüyor, enflasyonda ivme kaybı var ve rezervlerimiz artıyor. Enflasyondaki eğilim hakkında doğru bilgi veren yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler hedeflerimiz ile uyumlu seyrediyor. 2023 yılı bütçe açığının milli gelire oranla yüzde 6'nın altında olmasını bekliyoruz. Enflasyon ile mücadele bir süreç işidir, yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı ortasından itibaren başlayacak. Deprem harcamaları bütçe dengesinde geçici bir bozulmaya yol açtı. Mali disiplini yeniden sağlayacak gelir ve harcama politikalarını uygulamaya aldık. Para ve maliye politikasındaki uygulamalar önümüzdeki dönemde kapsamlı yapısal reformlarla desteklenecek. Son dönemde ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi arttı. Ocak-Mayıs döneminde 2,9 milyar dolar çıkış olan portföy yatırımlarına, Haziran-Eylül'de 4,9 milyar dolar giriş oldu. Güncel veriler girişin devam ettiğini gösteriyor. Bankacılık sektörü ile banka-dışı sektörün dış borç çevirme oranları yükseliyor. Düşen cari açık ve artan sermaye girişi ile rezervlerimiz de artmaya devam ediyor. Mayıs ayına göre brüt rezervler 42 milyar dolar yükseldi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Şimşek İstanbul Dünya Ekonomi Güncel Haberler

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