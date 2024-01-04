Şimşek: Enflasyon düşüşüyle birlikte Türkiye gerekli adımları atacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon yüksek olduğu için Merkez Bankasının uhdesinde olan parasal sıkılaşma bir süre sıkı kalacak. Daha sonra enflasyon düşüşündeki başarıyla birlikte Türkiye, küresel normlara uygun gerekli adımları atacak. Bizim patikamız bu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin Ankara'da bir otelde düzenlediği '2023 Yılı Değerlendirmesi ve 2024 Yılı Beklentileri' konulu toplantısına katıldı. Burada bir açılış konuşması gerçekleştiren Bakan Şimşek, 2023'te küresel ekonomide büyüme ve küresel ticaretin yavaş seyrettiğini, enflasyonun düştüğünü ve emtia fiyatlarının bir miktar gerilediğini belirtti.

2024 yılına ilişkin küresel beklentilere de değinen Şimşek, "Büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Sıkı finansal şartlardan, sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru 2024'te evrileceğiz" diye konuştu.

OVP'ye sahip çıkarak zorlu küresel şartları Türkiye için fırsata dönüştürmenin peşinde olduklarını söyleyen Şimşek, Fiyat istikrarını destekleyerek mali disiplini sürdürdüklerini belirtti. Şimşek, sürdürülebilir cari açık ve rezervin, programın hedefleri arasında yer aldığını aktardı. Sürdürülebilir büyümenin nihai amaçları olduğunu bildiren Şimşek, programın özünün fiyat istikrarını sağlamak olduğunu anlattı.

Fiyat istikrarının önemine işaret eden Bakan Şimşek, yatırım iklimini iyileştirmek, önünü görebilmek, kaynakları verimli alanlara kanalize etmek, Türkiye'nin risk primini düşürmek ve daha adil gelir dağılımı için fiyat istikrarına ihtiyaç duyduklarını belirtti. Fiyat istikrarını da Enflasyonu düşürerek sağlayacaklarını belirten Şimşek, "Talebi yönetmek için para politikasında bir sıkılaşma gerekiyordu. Bunu yaptık, yapıyoruz. Destekleyici maliye ve gelir politikaları önemli hususlardır. Maliye politikası deprem hariç dezenflasyonu destekleyici oldu. 2023 bütçe sonuçları yakında açıklanacak. Deprem hariç bütçe disiplinini önemli ölçüde sağlanmaya yönelik attığımız adımlar başarılı olmuştur. 2024'te de aynı perspektif olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Toplumun bütün kesimlerince programın desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Şimşek, programın ancak o şekilde başarılı olabileceğini söyledi. Şimşek, enflasyona yönelik olarak ise "Enflasyon yüksek olduğu için Merkez Bankasının uhdesinde olan parasal sıkılaşma bir süre sıkı kalacak. Daha sonra enflasyon düşüşündeki başarıyla birlikte Türkiye, küresel normlara uygun gerekli adımları atacak. Bizim patikamız bu" şeklinde konuştu.

"Dezenflasyon programının ortaya konulmasıyla kredi notunda artış bekliyoruz"

Yıllık enflasyondaki hızlı düşüşlerle birlikte, enflasyon beklentilerinde de hedefe doğru yaklaşma görüleceğine inandıklarını ifade eden Şimşek, "Dezenflasyon programı, Türkiye'de makro finansal istikrarı sağlamamızda yardımcı oldu. Yani programın ortaya konulmasıyla birlikte öngörülebilirlik nispeten arttı. Kredi notunda artış bekliyoruz. Görünümde artışlar başladı. Uzun vadeli finansmana erişim başladı. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini atmaya başladık" ifadesini kullandı.

Kamu harcamalarını rasyonelleştirmeye yönelik çabaların devam edeceğini aktaran Şimşek, kamunun kaynaklarının üretken alanlara aktarılacağını ifade etti.

Mali disiplinin ve bütçe açığının önemine de işaret eden Şimşek, "Vergi reformuyla daha adil bir vergi sistem arzuluyoruz. Kayıt dışılığın azaltılması ve kayıt dışıyla mücadele, 2024 ve sonrasında çok önemli eksenlerimizden birisi olacak" dedi.

Şimşek, yapısal dönüşüme kaynak ayrılması gerektiğini belirterek, "Ben sizin yerinizde olsam Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızdan bir talepte bulunurdum. Bütün sanayi üslerini limanlara bağlayın. Neyle, demir yoluyla. Çünkü daha rekabetçi olacaksın. Bunun için kaynak lazım. Bakanımız da zaten bunu planlıyor, biz de kendisine 70 milyar dolarlık bir alan oluşturacağız. Demir yollarına yatırım önemli. Biz demir yoluyla eğer OSB'lerden malı fabrikaya yükleyebilirsek, sonra onu limandan tekrar gemiye yükleyebilirsek daha rekabetçi olacağız" diye konuştu. - ANKARA